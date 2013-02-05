محمدرحیم بیرقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هجدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی ویژه اساتید و دانشجویان واحد اراک در رشتههای تولید نرمافزارهای علوم اسلامی، وبلاگنویسی، پایاننامه، تحقیقات، شعر، داستان و متن نمایشنامه، تذهیب، خط و نقاشی خط، عکس، نقاشی، طراحی، سیاه قلم، قالی بافی، مشبک، فیلم کوتاه، انیمیشن و خط نستعلیق، نسخ، ثلث و شکسته نستعلیق برگزار میشود.
وی افزود: دانشجویان و اساتید علاقهمند جهت شرکت در این جشنواره میتوانند جهت ثبت نام و یا تحویل آثار خود به دفاتر کانون قرآن و عترت واقع در مجتمع قائم مقام فراهانی و شهرک دانشگاهی امیرکبیر دانشگاه آزاد اسلامی اراک مراجعه کنند.
بیرقی اظهار داشت: آثار برگزیده این جشنواره در مرحله واحد دانشگاهی به مرحله کشوری این جشنواره که اردیبهشتماه 92 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور برگزار میشود راه پیدا میکنند.
وی تصریح کرد: آثاری که موفق به کسب امتیاز بالای 500 امتیاز شوند علاوه بر راهیابی به مرحله کشوری از هدایای ارزندهای در بخش واحد دانشگاهی برخوردار میشوند و به برگزیدگان مرحله کشوری نیز جوایز نفیسی اهدا میشود.
بیرقی در ادامه از اعلام فراخوان اولین جشنواره هنر و ادبیات دینی ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اراک خبر داد و گفت: این جشنواره در رشتههای طراحی پوستر، عکس، شعر، وبلاگ، مشبک و معرق و خوشنویسی برگزار میشود.
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اراک خاطرنشان کرد: علاقهمندان جهت شرکت در این جشنواره میتوانند تا 20 فروردین ماه 92 آثار خود را به دفاتر کانون قرآن و عترت واقع در مجتمع قائم مقام فراهانی و شهرک دانشگاهی امیرکبیر دانشگاه آزاد اسلامی اراک تحویل دهند.
مهلت 2 ماهه دانشگاهیان اراک برای ارائه آثار در جشنواره هنر و ادبیات دینی
اراک - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از برگزاری هجدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی خبر داد و گفت: اساتید و دانشجویان برای ثبت نام و یا ارائه آثار دو ماه ( تا 20 فروردین ماه 92) مهلت دارند.
