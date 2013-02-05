  1. عناوین کل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

بیرقی خبر داد:

مهلت 2 ماهه دانشگاهیان اراک برای ارائه آثار در جشنواره هنر و ادبیات دینی

مهلت 2 ماهه دانشگاهیان اراک برای ارائه آثار در جشنواره هنر و ادبیات دینی

اراک - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از برگزاری هجدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی خبر داد و گفت: اساتید و دانشجویان برای ثبت نام و یا ارائه آثار دو ماه ( تا 20 فروردین ماه 92) مهلت دارند.

محمدرحیم بیرقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هجدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی ویژه اساتید و دانشجویان واحد اراک در رشته‌های تولید نرم‌افزارهای علوم اسلامی، وبلاگ‌نویسی، پایان‌نامه، تحقیقات، شعر، داستان و متن نمایشنامه، تذهیب، خط و نقاشی خط، عکس، نقاشی، طراحی، سیاه قلم، قالی بافی، مشبک، فیلم کوتاه، انیمیشن و خط نستعلیق، نسخ، ثلث و شکسته نستعلیق برگزار می‌شود.

وی افزود: دانشجویان و اساتید علاقه‌مند جهت شرکت در این جشنواره می‌توانند جهت ثبت نام و یا تحویل آثار خود به دفاتر کانون قرآن و عترت واقع در مجتمع قائم مقام فراهانی و شهرک دانشگاهی امیرکبیر دانشگاه آزاد اسلامی اراک مراجعه کنند.

بیرقی اظهار داشت:  آثار برگزیده این جشنواره در مرحله واحد دانشگاهی به مرحله کشوری این جشنواره که اردیبهشت‌ماه 92 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور برگزار می‌شود راه پیدا می‌کنند.

وی تصریح کرد: آثاری که موفق به کسب امتیاز بالای 500 امتیاز شوند علاوه بر راهیابی به مرحله کشوری از هدایای ارزنده‌ای در بخش واحد دانشگاهی برخوردار می‌شوند و به برگزیدگان مرحله کشوری نیز جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

بیرقی در ادامه از اعلام فراخوان اولین جشنواره هنر و ادبیات دینی ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اراک خبر داد و گفت: این جشنواره در رشته‌های طراحی پوستر، عکس، شعر، وبلاگ، مشبک و معرق و خوشنویسی برگزار می‌شود.
 
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اراک خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان جهت شرکت در این جشنواره می‌توانند تا 20 فروردین ماه 92 آثار خود را به دفاتر کانون قرآن و عترت واقع در مجتمع قائم مقام فراهانی و شهرک دانشگاهی امیرکبیر  دانشگاه آزاد اسلامی اراک تحویل دهند.

کد مطلب 1809303

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید