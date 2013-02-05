سالن بدنسازی مجموعه یادگار امام(ره) شیراز افتتاح شد

اسماعیل دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مساحت سالن بدنسازی مجموعه یادگار امام(ره) 360 متر مربع است که با حمایت بخش خصوصی و با اعتباری بالغ بر 70میلیون تومان این مجموعه برای استفاده جانبازان ومعلولان شیرازی به بهر ه برداری رسید.
وی تاکید کرد: با راه اندازی این مجموعه بعد ازاین جانبازان ومعلولان شیرازی به بهترین شکل می توانند برای مسابقات مختلف ورزشی آمادگی کسب کنند.
رئیس هیئت جانبازان و معلولان فارس تصریح کرد: هیئت جانبازان و معلولان 27 رشته ورزشی را تحت پوشش دارد که با توجه به حضور ورزشکاران فراوانی در این رشته ها ایجاد سالن بدنسازی برای این افراد که دارای شرایط ویژه هستند ضروری بود.
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