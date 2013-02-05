سالن بدنسازی مجموعه یادگار امام(ره) شیراز افتتاح شد

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت جانبازن و معلولان استان فارس گفت: باحضور مسئولان، معلولان و جانبازان شیرازی، سالن بدنسازی مجموعه یادگار امام(ره ) افتتاح شد.