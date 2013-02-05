ترویج مطالعه رفتارهای غیرمتعارف را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی گفت: ترویج فرهنگ مطالعه کتاب در جامعه می تواند به تغییر رفتارهای غیرمتعارف اجتماعی بینجامد.

سیف الله مطلبی عنوان کرد: توسعه فرهنگ مطالعه با آموزش و آگاهی از فرهنگ غنی ایرانی، اسلامی ترویج پیدا می کند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اشائه فرهنگ کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: علاوه بر تلاش دستگاه های فرهنگی و رسانه ها برای ارتقای فرهنگ مطالعه، مردم نیز باید با مدیریت زمان، مطالعه را در هر زمان و مکان وارد برنامه روزانه خود کنند.

وی افزود: این می تواند به افزایش دانایی جامعه در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی منجر شود.



طرح فن یار برای نخستین بار در خراسان شمالی اجرا شد

طرح فن یار برای نخستین بار در خراسان شمالی با حضور نمادین دانش آموزان شهرستان بجنورد در حاشیه نمایشگاه هوشمند سازی، اجرا شد.

برای نخستین بار در این استان کارت فن یار به صورت نمادین توسط معاونت پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی و با حضور رئیس اداره فناوری اطلاعات و آمار و مسئولان روابط عمومی استان و مسئول مدارس غیر دولتی، کارشناس مسئول فناوری شهرستان بجنورد در حاشیه نمایشگاه هوشمند سازی دانش آموزان اهدا شد.

هدف از اجرای این طرح جلب مشارکت دانش آموزان مستعد و ماهر در حوزه فناوری اطلاعات و توسعه مدارس هوشمند به عنوان نیروی پیشران در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از پتانسیل عظیم دانش آموزان پویا و علاقه‌مند برای راهبری امور فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح مدارس هوشمند و جامعه است.

همچنین نمایشگاه گام‌های کوچک اندیشه‌های بزرگ در تحول مقطع ابتدایی با همکاری کانون شهید رجایی با حضور معاون سیاسی استاندار، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان افتتاح شد .

در این نمایشگاه گوشه‌ای از دست ساخته‌های دانش آموزان به نمایش گذاشته شده است.



شکارچی متخلف در جاجرم دستگیر شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از دستگیری شکارچی متخلف در جاجرم خبر داد.

حسین آبسالان اظهار کرد: ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم موفق شدند یک نفر شکارچی متخلف را که مبادرت به شکار قوچ وحشی در منطقه آزاد کوه بهار کرده بود، دستگیر کنند.

وی افزود: از متخلف یک قبضه اسلحه تک لول، مقداری گوشت مربوط به قوچ وحشی و مقادیری فشنگ و مهمات کشف و ضبط شد.

آبسالان تصریح کرد: بدون شک محیطبانان پرتلاش استان و مأموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست همواره بیدار بوده و در سنگر حفاظت از انفال خدادادی خدمت می‌کنند و با هوشیاری کامل تمامی مناطق تحت حفاظت و عرصه‌های محیط زیست را مورد نظر جدی و آگاهانه قرار داده و بشدت با متخلفان و شکارچیان متخلف برخورد می‌شود.

