افزایش پاداش برای پزشکان متخصص شهرستان دنا در صورت ارجاع نسخه به سطح یک

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله افروشته صبح سه شنبه در نشست رفع ابهام طرح پزشک خانواده روستایی شهرستان دنا، افزود: اعتبار مهر ارجاع در طرح پزشک خانواده روستایی، 30 روز است و در این فاصله، نیاز به مهر کردن مجدد دفترچه بیمار، وجود ندارد.

وی تصریح کرد: تکمیل نسخ برگشت از ارجاع، در بهبود خدمات طرح پزشک خانواده روستایی موثر است.

افروشته بیان داشت: پزشکان عمومی یا سطح یک، مسئولیت اصلی تیم سلامت را بر عهده داشته و ارجاع مجدد بیمار به این پزشکان، موجب آگاهی از شرایط بیماران می شود.

مسئول گسترش مرکز بهداشت استان اظهار داشت: بیمه خدمات درمانی استان برای حمایت از همکاری پزشکان متخصص در زمینه ارجاع نسخه، موافقت کرده است.

افروشته افزود: عدم رعایت این امر، مغایر با قانون بوده و در صورت رعایت نکردن افراد، برخورد قانونی انجام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بررسی مشارکت شهرهای سی سخت و پاتاوه در طرح پزشک خانواده شهری، عنوان کرد: در صورت تایید وزارت بهداشت نسبت به وجود زیرساختهای لازم در این شهرها، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در خصوص مراحل اجرایی طرح، اقدام می کند.