سد ماشکید علیا بزودی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قزوینی اظهار داشت: سد ماشکید علیا از طرح های مهر ماندگار آب منطقه ای استان در فاصله 55 کیلومتری جنوب غرب شهرستان سراوان و 30 کیلومتری شرق شهرستان مهرستان واقع شده است و با هدف تامین سالانه چهار میلیون متر مکعب آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت شهرستان مهرستان، سیب و سوران، هیدوچ و روستاهای پایین دست ساخته شده است.

وی گفت: کنترل سیلاب های مخرب رودخانه ماشکید و جلوگیری از خروج آبهای مرزی از دیگر اهداف ساخت این سد است.

وی درباره مشخصات فنی این طرح افزود: سد ماشکید از نوع خاکی با هسته رسی است که دارای مخزنی به حجم 67 میلیون متر مکعب، طول تاج دو هزارو 147 متر، عرض هشت متر و ارتفاع از پی 32 متر است که در حال حاضر عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده و در سالجاری بهره برداری از آن آغاز می شود.

مدیر عامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان بیان داشت: برای ساخت سد ماشکید 44 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که اثرات بسیار مفیدی در زمینه زیست محیطی و همچنین جلوگیری از مهاجرت روستاییان خواهد داشت.