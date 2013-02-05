یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان آغاز شد/ راهیابی 134 اثر به جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مصباح پیش از ظهر سه شنبه در آیین آغاز به کار یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان در ملایرریال افزود: طبق فراخوان جشنواره، آثار هنرمندان استان همدان در پنج رشته طراحی، نقاشی، کاریکاتور، گرافیک و نگارگری ارائه شده است.

وی ادامه داد: در این راستا 11کمیته برای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره تشکیل و هشت داور نیز از سطح استان همدان برای بخش داوری جشنواره انتخاب شد.

مصباح با بیان اینکه تنها هنرمندان 18 تا 30 سال استان همدان شرایط حضور در یکی از بخش های مشخص شده جشنواره را داشتند، افزود: در زمان برگزاری جشنواره، یک کارگاه برای رشته های طراحی و نقاشی، یک کارگاه برای نگارگری و کاریکاتور، یک کارگاه گرافیک و در مجموع سه کارگاه تشکیل می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه داوری نهایی بر اساس آثار خلق شده در کارگاه های مرتبط هر رشته صورت می گیرد، در این راستا، حضور هنرمند راه یافته به جشنواره در این کارگاه ها الزامی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر بیان داشت: در پایان نیز از هر رشته هنری سه نفر به عنوان برگزیده یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان انتخاب خواهند شد.

مصباح همچنین از برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره همزمان با ایام دهه فجر خبر داد و گفت: هنرمندان قادر به ارسال دو اثر شاخص در رشته مربوطه برای شرکت در این نمایشگاه بودند.

وی یادآور شد: 135 اثر از 83 هنرمند جوان از شهرستان های همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، کبودرآهنگ، اسدآباد، بهار و فامنین در این نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان گذاشته شد.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه از 12 بهمن ماه همزمان با آغاز دهه فجر در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد ملایر افتتاح شد و تا 22 بهمن همه روزه از ساعت هشت صبح تا 18 عصر آماده بازدید علاقه مندان است.

مصباح همچنین ایجاد بستری مناسب برای رشد و شناخت استعدادها، بروز خلاقیت و تبادل داشته های هنری، ایجاد فضای هنری برای ارتباط نزدیک هنرمندان با اساتید، شناسایی هنرمندان فعال و ایجاد زمینه های مناسب برای رقابتی سازنده را از اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان 17 و 18 بهمن ماه سال جاری در ملایر برگزار می شود.