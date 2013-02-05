همایش ورزش بانوان اردبیلی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره بانوان سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه این همایش به خبرنگار مهر گفت: همایش ورزش بانوان با هدف رواج فرهنگ ورزش دوستی و ترغیب بانوان به ویژه بانوان خانه دار برای شرکت در ورزشهای همگانی در مقاطع مختلف سال برگزار می شود.

مژگان سلطانی با بیان اینکه همایش ورزش بانوان با دعوت از عموم شهروندان اجرا می شود، اضافه کرد: در نظر داریم قشر کم برخوردار از ورزش را ترغیب به انجام فعالیتهای ورزشی کنیم.

به گفته وی استقبال بانوان اردبیلی از ورزش رو به افزایش است که امید نهادینه شدن ورزش در خانواده ها را تشدید می کند.

سلطانی با تاکید به اینکه بسیاری از مشکلات حرکتی و حتی روانی رایج در بین بانوان نشات گرفته از عدم فعالیت مناسب ورزشی است، متذکر شد: ورزش بویژه ورزش صبحگاهی مقدمه تمایل فرد به رشته های متنوع ورزشی و کاهش عوارض ناشی از کم تحرکی است.

تیم بانوان دانشگاه محقق اردبیلی رتبه اول مسابقات طناب کشی شد

رئیس اداره بانوان سازمان ورزش و جوانان استان از دیگر برنامه های ورزشی اجرا شده در دهه فجر را برگزاری مسابقات متنوع ورزشی در رشته های ورزشی مختلف برشمرد و افزود: مسابقه طناب کشی کارکنان زن دستگاههای دولتی نیز با معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان داد.

به گفته سلطانی در این مسابقات تیم دانشگاه محقق اردبیلی رتبه اول، تیم آموزش و پرورش رتبه دوم و تیم هلال احمر به رتبه سوم دست یافتند.