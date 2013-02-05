خط دوم انتقال شبکه فاضلاب بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ظهر سه‌شنبه در آئین افتتاح خط دوم انتقال شبکه فاضلاب بوشهر با اشاره به اعتبار 8.5 میلیارد تومانی اجرای این طرح، اظهار داشت: این طرح خروجی فاضلاب بوشهر را تا افق 1404 پوشش خواهد داد.

محسن درفشان با اشاره به طول 18 کیلومتری این شبکه، اضافه کرد: این طرح با لوله های GRP و به قطر 1000 میلی‌متر احداث شده که مشکل سرریز فاضلاب در ایستگاه پمپاژ و وجود بوی نامطبوع در میدان ورودی شهر برطرف شد.

وی با اشاره به اینکه پس از انتقال فاضلاب و پس از فرآیند تصفیه، پساب آن جهت مصارف کشاورزی و توسعه فضای سبز تحویل شرکت آب منطقه‌ای داده می‌شود، ادامه داد: این خط روزانه 30 هزار متر مکعب فاضلاب به تصفیه خانه منتقل می‌کند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: شبکه جمع آوری فاضلاب چهار محل قدیم بوشهر تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود که کار مطالعات ایجاد شبکه فاضلاب در چهار محل قدیم از دی ماه سال گذشته آغاز شد و اکنون به پایان رسیده است.

وی با اشاره به حل مشکل آب محلات قدیمی بوشهر، تصریح کرد: چهار محل قدیم بوشهر بیش از 35 سال مشکل آب شرب داشتند که سال گذشته با طراحی جدید و ایجاد خط انتقال مستقل توانستیم یکی از آرزوهای دیرینه مردم این منطقه را محقق کنیم.

درفشان به برخی از مشکلات اجرای طرح‌های فاضلاب در این محلات اشاره کرد و عنوان داشت: وجود زه آب، کوچه‌های تنگ و صعب العبور و سستی خاک از جمله مهمترین این مشکلات است.