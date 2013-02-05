به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تنیس روی میز، بر اساس ردهبندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز که مربوط به ماه فوریه است، نوشاد عالمیان که ماه گذشته 14 پله سقوط داشت، با یک پله سقوط دیگر در جایگاه 55 دنیا ایستاد.
نیما عالمیان هم از رتبه 286 به رده 291، محمد رضا اخلاقپسند از جایگاه 288 به 295 و افشین نوروزی از رتبه 292 به جایگاه 298 سقوط کردهاند.
این در حالی است که دیگر ملیپوشان ایران مانند پوریا عمرانی صعود داشتهاند. این بازیکن با 36 پله صعود در جایگاه 586 ایستاده است. میدیا لطف الله نسبی و واحد مالمیری نیز هر یک با یک پله صعود به ترتیب در ردههای 426 و 445 جای گرفتهاند و شهرام سربخشیان با 2 پله صعود به رتبه 515 رسیده است.
عارف احمدیفر، حمید رضا طاهرخانی، امین میر الماسی، علیرضا ملا رجبی، محمد فرقدانی، شایان ملکی، شاکر شجیراتی، محمد بوجاریان و محمعلی روئینتن به ترتیب با کسب رتبههای 552، 683، 735، 765، 781، 852، 868، 886 و 959 دیگر نفراتی هستند که در این رده بندی صعود داشتهاند.
ردهبندی بانوان
بر اساس ردهبندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز و در بخش بانوان، ندا شهسواری و محجوبه عمرانی هر یک با 3 پله صعود به ترتیب در ردههای 468 و 542 قرار گرفتهاند. پریسا صمدی، مریم و مهشید صامت هم سیر صعودی داشتهاند و به ترتیب در ردههای 653،676 و 816 را از آن کردهاند.
سولماز رحمن محمدپور، زهرا نیاقیها، سحر رهنما، نوشین میر اعلایی، رضوان بهرامی، زهرا علوی و فاطمه جمالیفر دیگر بانوان ایرانی حاضر در ردهبندی جهانی هستند که همگی صعود کردند.
در مهمترین ردهبندی بخش امیدها نیز نیما عالمیان همانند بزرگسالان سقوط داشته و از رده رتبه 58 به رده 63 نزول کرده است. پوریا عمرانی نیز با یک پله نزول به رده 190 دنیا سقوط کرده است.
