توسعه کیفی مطبوعات/ رسانه های خوزستان پیشتاز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر محمدی زاده پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح سرای روزنامه نگاران خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان به عنوان هشتمین استان کشور است که سرای روزنامه نگاران در آن افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه تقدم و تاخر راه اندازی سرای روزنامه نگاران رتبه ای نبوده، افزود: استان خوزستان برای راه اندازی سرای روزنامه نگاران از لحاظ امکانات جزو رتبه های نخست است اما به دلیل مهیا نبودن تجهیزات زمان راه اندازی این سرا به طول انجامید.

محمدی زاده با اشاره به ضرورت های راه اندازی سرای روزنامه نگاران، گفت: سرای روزنامه نگاران مرکز فرهنگی خاصی برای فعالیت همه اقشار مطبوعاتی است.

وی با بیان اینکه این سرا به عنوان سرای همدلی برای کمک به توسعه کیفی مطبوعات باید به کار گرفته شود، افزود: در حال حاضر وضعیت مطبوعات استان خوزستان از لحاظ کمی مطلوب و حتی از میانگین کشوری بالاتر است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تصریح کرد: با توجه به تنوع موجود، تلاش برای توسعه کیفیت مطبوعات استان ضروی است.

وی با تاکید براین موضوع که استان خوزستان در بسیاری از زمینه ها پیشتاز و جزو رتبه های نخست کشوری است، افزود: مطبوعات خوزستان نیز باید حرفی برای گفتن داشته باشند و جزو برترین های کشوری قرار گیرند.

محمدی زاده توسعه کیفی و تهذیب رسانه را رکن اصلی فعالیت مطبوعات دانست و گفت: در حال حاضر نیاز اصلی مطبوعات تهذیب رسانه و عمل به آموزه های دینی و قرآنی به منظور توسعه کیفی است.

وی توسعه فرهنگ را ماموریت وزارت ارشاد عنوان کرد و گفت: فرهنگ به معنای بیدار کردن فطرتها برای پذیرش حق است و اگر در جامعه ای فرهنگ جاری نباشد، جمود، تعصب های کورکورانه و جهل و نادانی رشد می کند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ و بیداری اسلامی اظهار کرد: اگر در جامعه ای عنصر فرهنگی منطبق بر فطرت رشد نکند، فعالیتهای دیگر پیشبرد نخواهند داشت.

وی با اشاره به تحریم های صورت گرفته علیه ملت ایران و فشارهای وارده ناشی از این تحریمها، گفت: فشاری که امروز بر ملت ایران وارد است، در هیچ جای دنیا و کشوری قابل تحمل نیست اما ملت ایران با توجه به فرهنگ درونی شده، مقوله مقاومت نیز در درونشان شکل گرفته است.