رهاسازی آبهای سطحی کرج در هفت جوی/ زیرساختهای درمان قدس ضعیف است

الله بخش حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون در مورد مسائل روزانه به خصوص در حوزه شهری در شهرستان دچار چالش و مخاطره هستیم چون آبهای سطحی کرج توسط کانالی به منطقه هفت جوی رها می شود و هر لحظه احتمال وقوع هر نوع بحرانی در این منطقه وجود دارد.

وی افزود: مسئولان شهرستان کرج برنامه ریزی نکرده اند که ادامه مسیر این آبها به کجا برسد و در حال حاضر در منطقه هفت جوی رها شده و با کوچکترین بارندگی در این منطقه شاهد بحران خواهیم بود.

تجهیزات و اعتبارات حوزه بحران در قدس افزایش یابد

این مسئول عنوان کرد: در حوزه ستاد مقابله با بحران در قدس نیز از مسئولان استانی انتظار می رود تا میزان تجهیزات و اعتبارات حوزه بحران در این شهرستان را افزایش دهند.

حبیبی ادامه داد: در این زمینه همچنین مدیران دستگاه های اجرایی در قدس باید با افزایش تعامل و همدلی خود، بحرانهای کوچک که سبب آزرده خاطر شدن شهروندان می شود، را رفع کنند.

پایگاه سوم اورژانس در قدس راه اندازی شود

معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان قدس بر تهیه نقشه ای از تاسیسات شهرستان تاکید و اضافه کرد: باید با استفاده از این نقشه و تعامل بین مدیران از خسارت وارد کردن به زیرساختها و تاسیسات شهرستان جلوگیری شود.

این مسئول یادآور شد: باید با با توجه بیشتر مسئولان استانی و شهرستانی، پایگاه سوم اورژانس راه اندازی شود، چون روزانه 450 تا 500 ماموریت در اورژانس شهرستان وجود دارد که به طور قطع با راه اندازی این پایگاه، میزان ارائه خدمات به شهروندان افزایش می یابد.

قدس در بخش بهداشت و درمان زیرساختهای ضعیفی دارد

وی در خصوص بیمارستان صحرایی اظهار داشت: تاکنون به جز مانور استفاده چندانی از این بیمارستان نشده است که انتظار می رود دانشگاه در این امر همکاری کرده و تیمی را به این بیمارستان اعزام کند.

حبیبی افزود: شهرستان قدس در بخش بهداشت و درمان زیرساختهای ضعیفی دارد که امید می رود با استفرار تیم پزشکی و درمانی در بیمارستان صحرایی، مشکلات در این حوزه برطرف و خدمات مطلوب تری به شهروندان ارائه شود.