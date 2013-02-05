تذکر 29 نماینده به رئیس جمهور در یادآوری تکلیف دولت برای ارائه بودجه چند دوازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، 29 نماینده مجلس در تذکر کتبی که در جلسه علنی روز سه شنبه از سوی هیات رئیسه مجلس قرائت شده تکلیف دولت به لایحه چند دوازدهم بودجه و جدول منابع و مصارف ارزی بر اساس قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون آئین نامه داخلی مجلس همراه با لایحه بودجه کل کشور را یادآوری کردند.

اسامی نمایندگان تذکر دهنده به رئیس جمهور به این شرح است: جعفرزاده، نقوی، توکلی، سقایی، نادران، سید هادی حسینی، زمانیان، باقری بناب، موسوی لارگانی، لاهوتی، نعمتی، سلطانی، ثروتی، حیدر پور، احمدی(دهلران)، شهریاری، مصباحی مقدم، دهدشتی، آصفری، مرندی، عزیزی(فارسان)، شوهانی، رحماندوست، مقیمی، سلیمی، تابش، سبحانی نیا، فتح الله، حسینی، جهانگیرزاده.