بهره برداری از چهار هزار و سیصد و پنجاهمین واحد مسکونی مقاوم سازی شده در اهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار اهر ظهر سه شنبه در روستای قشلاق شاهوردی اهر گفت: دهه فجر سرآغاز ارزش های دینی است و به برکت تکیه به اسلام و وحدت بین مردم شاهد پیشرفت های عمرانی خوبی در روستاهای محروم هستیم.

رضا صدیقی ادامه داد: در دهه فجر امسال 30 پروژه عمرانی با اعتباری افزون بر 35 میلیارد تومان در شهرستان اهر به بهره برداری رسید.

وی خواستار توجه بیشتر روستاییان به مقاوم سازی خانه های روستایی شد و گفت: دولت جمهوری اسلامی این امکان را فراهم ساخته که روستاییان با دریافت تسهیلات بتوانند خانه های خود را مقاوم بسازنند و از خطرات پیش بینی نشده مثل زلزله در امان بمانند.

صدیقی با اشاره به شرکت گسترده مردم اهر در راهپمایی های سال های اخیر گفت: مردم در روز قدس امسال با اینکه داغدار بودند اما باز هم در راهپیمایی شرکت کردند و 22 بهمن نشان خواهند داد که همچنان پشتیبان ولایت فقیه هستند و با وحدت مشت محکمی بر دهان دشمنان خواهند زد.