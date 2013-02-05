تخلف دولت در ارائه لایحه بودجه 92 هر روز استمرار پیدا می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر که در غیاب علی لاریجانی ادامه ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 92، گفت: تذکر و اخطار شما وارد است و بارها و بارها نمایندگان و ریاست محترم مجلس و معاونت نظارت مجلس تذکر دادند و نامه نوشتند به دولت درباره این موضوع. در هر صورت ما منتظر لایحه بودجه 92 به انضمام لایحه چند دوازدهم بودجه هستیم.



وی ادامه داد: هر روز و هر ساعتی که می گذرد متاسفانه این تخلف قانونی دولت استمرار پیدا می کند.



حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده اردل و فارسان به نمایندگی از جمعی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس با استناد به اصول قانون اساسی گفت که دولت مکلف است بودجه سالانه کشور را بر اساس ماده 186 آیین نامه داخلی مجلس و ماده 213 قانون برنامه پنجم تا 15 آذرماه تقدیم مجلس کند.



وی افزود: بر اساس ماده 188 قانون دولت الزام دارد همراه با لایحه بودجه، لایحه چند دوازدهم را نیز تقدیم مجلس کند.



وی ادامه داد: اکنون بیش از دو ماه گذشته است و در انجام این تکلیف قانونی مهم تعلل شده است.



عزیزی تاکید کرد: بر اساس ماده 81 قانون برنامه پنجم دولت باید جداول منابع و مصارف ارزی را همراه با لایحه بودجه و لایحه چند دوازدهم تقدیم مجلس کند تا این مسئولیت ها زمین نماند و تکلیف آنها زودتر روشن شود.

