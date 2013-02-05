دو فوریت تخصیص اعتبارات تامین سامانه گرمایشی در مدارس دولتی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جلسه علنی امروز به عنوان طراح این طرح با اشاره به اینکه اشتباهی در قانون بودجه سال 91، صورت گرفته است، گفت: در این قانون اعتباراتی را برای گازرسانی به مناطق مختلف کشور اختصاص داده اند و از جمله این اعتبارات مبالغی است برای گازرسانی به مدارس که به اشتباه در متن بودجه سال 91 "گازکشی به مدارس دولتی" ذکر شده است. این در حالیست که عنوان گازکشی خلاف قانون مقررات قانونی است و ممنوع اعلام شده است.



وی افزود: بر این اساس وزارت نفت علیرغم آماده بودن این اعتبارات نمی تواند به دلیل ذکر شدن گازکشی در بودجه اقدام به تخصیص اعتبارات کند و اگر این پول هزینه نشود باید به خزانه برگردد و با توجه به اینکه در ماه های پایانی سال قرار داریم نمی توانیم کمکی به مدارس بکنیم.



زاهدی با اشاره به اتفاقات نابهنجاری که در ماه های گذشته در یکی از مدارس کشور در فصل زمستان رخ داد، گفت: شاهد بودیم که یک فاجعه به دلیل نبود سامانه گرمایشی در این مدرسه اتفاق افتاد و ما در این طرح دو فوریتی می خواهیم از این ناهنجاری ها جلوگیری کنیم و با تغییر واژه گازکشی به تامین سامانه گرمایشی در مدارس دولتی هر چه سریعتر این اعتبارات را به مدارس دولتی تخصیص دهیم.



وی تاکید کرد: دستگاه های مختلف همچون آموزش و پرورش و سازمان نظام مهندسی آماده اجرای این قانون هستند و فقط با اصلاح قانون این اعتبارات آزاد می شود و سامانه گرمایشی مدارس دولتی در مناطق مختلف کشور تامین خواهد شد.



به گزارش مهر، این طرح با 67 امضا طرح دو فوریتی تقدیم مجلس شد.



همچنین در بخشی از مقدمه توجیهی این طرح آمده است که وجود 150 هزار کلاس درس و 50 هزار اتاق اداری در مدارسی که در سنوات قبل ساخته شده اند و فاقد سیستم حرارتی با ایمنی بالا بوده و از بخاری نفتی کاربراتوری برای گرمایش آنها استفاده می شود از دلایل ارائه این طرح دو فوریتی است.



همچنین وقوع حوادث آتش سوزی در چند ماه اخیر و سالهای قبل که موجب آتش سوزی شده است عدم تکافوی اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش برای رفع سریع این مشکل و بالا بردن سطح ایمنی مدارس که فاقد سیستم حرارت مرکزی می باشند و ممنوعیت استفاده از بخاری گازی در مدارس بر اساس مقررات ملی ساختمان و در نتیجه عدم امکان گازکشی داخل مدارس به واسطه خطرات ناشی از آتش سوزی و گازگرفتگی در کلاس های درس و سایر مکان های مشابه، از دلایل توجیهی این طرح و لزوم تامین سیستم حرارتی مرکزی و استانداردسازی سیستم های گرمایشی مدارس و جلوگیری از بروز حوادث آتش سوزی در این طرح ذکر شده است.



در صورت تصویب این طرح دو فوریتی و اصلاح بند 3- 10 قانون بودجه سال 91 مقرر می شود وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی 50 ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور عین وجوه دریافتی برای گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر نفت خیز و گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها گاز کمتر از متوسط کشور است و تامین، اصلاح و استانداردسازی سیستم حرارت مرکزی در مدارس دولتی هزینه نماید.



بر اساس تبصره این بند، 50 درصد از منابع حاصله از این بند به وزارت آموزش و پرورش اختصاص می یابد.



دو فوریت این طرح با 174 رای موافق، 14 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر تصویب شد.

همچنین هیچ نماینده ای در مخالفت با این طرح در صحن علنی مجلس سخنرانی نکرد.