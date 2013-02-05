فیلم برگزیده جشنواره فجر در همدان تقدیر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار همدان گفت: در روزهای اخیر مردم همدان از اکران فیلم‌های جشنواره فجر استقبال خوبی داشته اند و تقاضا برای دریافت بلیت همچنان ادامه دارد.

حسن قهرمانی مطلق ادامه داد: همدان با برگزاری جشنواره‌های بین المللی فیلم و تئاتر کودک و نوجوان توانمندهای خود را اثبات کرد و با اکران فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان، از سالن های سینما به صورت بهینه استفاده شد.

وی افزود: به طور قطع اگر برای سال‌های آینده تعداد سالن های نمایش را افزایش دهیم این جشنواره نیز از رونق بیشتری برخوردار خواهد شد.

قهرمانی مطلق اضافه کرد: در همه شهرهای کشور و در بسیاری از کشورهای خارجی، شهرداری ها وظیفه حمایت از برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری را بر عهده دارند و از آنجایی که معاونت فرهنگی و هنری شهرداری این مسئولیت را به عهده گرفته، شواری شهر و شهرداری بایداز جشنواره‌های فرهنگی و هنری حمایت همه جانبه داشته باشند.

وی اظهار کرد: باید برگزاری این رویداد فرهنگی در استان همان را به فال نیک گرفت چراکه این جشنواره تأثیر مثبتی بر دیدگاه فیلمسازان، جوانان و هنرمندان استان خواهد داشت.

وی تاکید کرد: نهادهای دولتی باید از برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی در استان همدان حمایت کنند.

فیلم برگزیده فجر در همدان تقدیر می شود

در مراسم اختتامیه سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان همدان کارگردان، فلیمنامه و فیلم برگزیده معرفی و از برترین های این جشنواره به انتخاب هیئت داوران همدان تجلیل می شود.

یکی از داوران سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در همدان با اعلام این خبر گفت: برای انتخاب بهترین ها در این جشنواره عناصر تشکیل دهنده یک فیلم از قبیل فیلم نامه، کارگردانی، بازی ها، تصویر برداری و از نظر ساختار و درونمایه مورد بررسی قرار می گیرد.

حسین صفی افزود: در طول 11 روز اکران فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر در همدان، 28 فیلم در سالن های سینما قدس و مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی، هر روز در سه فیلم مختلف در سه سانس به نمایش در می آیند.

صفی ادامه داد: مراسم اختتامیه اکران فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر در همدان 26 بهمن ماه با حضور برگزیدگان برگزار می شود و در این مراسم فیلم منتخب تماشاچیان نیز معرفی می شود.

وی تأکید کرد: سال های گذشته بسیاری از علاقمندان برای تماشای فیلم های جشنواره به تهران می رفتند، اما امسال تمرکز زدایی به معنی واقعی کلمه اتفاق افتاد و مردم در شهرستان ها نیز می توانند فیلم های جشنواره را به تماشا بنشینند.

در حاشیه اکران فیلم های جشنواره جنگ شادی در همدان برگزار می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان گفت: در حاشیه اکران فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر، مراسم جنگ شادی در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی برگزار می شود.

علی مرادی نور گفت: جنگ شادی عمو حمید با برنامه های متنوع از جمله اجرای موسیقی، میان پرده، تقلید صدا و مسابقه هر روز از ساعت 18:30 تا 20 تا 22 بهمن ماه همه روزه در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی برگزار می شود.

مرادی نور افزود: بلیت این مراسم سه هزار تومان است و همشهریان می توانند پیش از شروع مراسم بلیت ها را از محل اجرا خریداری کنند.

وی ادامه داد: برپایی نمایشگاه و فروشگاه کتاب با 20 درصد تخفیف و برپایی نمایشگاه و فروشگاه فیلم و سی دی مقابل سالن سینمای شهید آوینی از دیگر برنامه های جنبی است.

مرادی نور عنوان کرد: ویدئو فیلم های کوتاه نیز هر روز از ساعت 16 تا 22 در سالن انتظار مجتمع شهید آوینی اکران می شود.

وی ادامه داد: چاپ روزانه شناسنامه فیلم‌های اکران هر روز و نصب در محل نمایش از دیگر برنامه های بخش جنبی جشنواره است.