مطهری به طور مشروط از پاسخ وزیر ارشاد قانع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علت سهل انگاری در اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه سئوال کرد.



وی گفت: چرا قانون مصوب سال 1375 در خصوص ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه اجرا نمی شود و در تابلوی اماکن و فروشگاه ها و روی پاکت محصولات، از عبارت انگلیسی استفاده می شود؟ و حتی ادارات فارسی نیز با حروف لاتین نوشته می شود؟



حسینی در پاسخ به این سئوال گفت: ما اسنادی داریم که نشان می دهد با هزار مورد از اینگونه تخلفات برخورد کرده ایم.

وی گفت: در این مورد باید ثبت شرکت ها و نیروی انتظامی نیز پاسخگو باشند و از آن جلوگیری کنند. موارد زیادی داریم که به نیروی انتظامی گزارش داده ایم اما اقدامی نشده است.



وزیر ارشاد خاطر نشان کرد: وظیفه ما اعلام کردن و گزارش به نیروی انتظامی است نه برخورد و پایین آوردن تابلو، در این خصوص باید با منشاء آن مبارزه کرد و سازمان ثبت املاک نباید به این عناوین و عبارات بیگانه مجوز ثبت بدهد.



در پایان این پرسش و پاسخ، مطهری نماینده تهران اعلام کرد که به طور مشروط از اظهارات وزیر قانع شده است زیرا احساس می کند که در وزارت ارشاد به تدریج این اراده پیدا شده است و مسئولان وزارت ارشاد نیز با مسئولان مربوطه جلساتی برگزار کرده اند.



وی گفت: فعلا نیازی به رای گیری درباره این سئوال نمی بینم. باید منتظر نتیجه این جلسات باشیم.



به گزارش مهر، این سئوال در جلسه 28 آبان ماه سال جاری در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت و وزیر هم همین توضیحات را به مطهری نماینده تهران ارائه کرده بود که در مجموع سئوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشد و سئوال به صحن علنی مجلس ارجاع شد.