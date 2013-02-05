خط 123 اورژانس اجتماعی در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سراوانی ظهر سه شنبه در مراسم راه اندازی خط 123 اورژانس اجتماعی که به طور همزمان از سراوان آغاز شد، اظهار داشت: هدف از راه اندازی این خط توسعه شبکه اورژانس اجتماعی و انجام مداخلات تخصصی، مددکاری، روانشناسی، مشاوره ای و راهنمایی به منظور کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم در سطح جامعه است.

وی گفت: کودکان و زنان آزار دیده، افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند، زوجین متقاضی طلاق، کودکان کار و خیابانی، معتادین، افراد بی خانمان، فرار از منزل و سایر افرادی که در شرایط حاد و بحرانی بسر می برند می توانند از مشاوره و راهنمایی خط 123 بهره مند شوند.

وی افزود: در 9 ماهه سالجاری دو هزار نفر تماس گیرنده از خدمات تخصصی خط 123 اورژانس اجتماعی شهرستان زاهدان استفاده کردند.

مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستان اولویت تماس گیرندگان را مسائلی از قبیل اعتیاد، اختلالات حاد خانوادگی، خشونت خانگی، کودکان کار و خیابانی و فرار از منزل ذکر کرد و بیان داشت: در چنین مواقعی با اعزام تیم های سیار اورژانس اجتماعی مسئله در محل حل و فصل می شود و یا مددجویان جهت اقدامات بعدی به مرکز اورژانس اجتماعی فرستاده می شوند تا با مداخلات مددکاری و روانشناسی شش ماهه امکان بازگشت به زندگی سالم اجتماعی و توانمندسازی روحی، روانی و اقتصادی برای مددجویان فراهم شود.

وی گفت: مرکز اورژانس اجتماعی اکنون در شهرستان های زاهدان، زابل، چابهار، سراوان و ایرانشهر فعال است و 24 مرکز تخصصی نیز حمایت های لازم را از گروه های هدف بعمل می آورند.