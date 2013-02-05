به گزارش خبرنگار مهر، رضا قوچان‌نژاد پیش از شروع تمرین تیم ملی فوتبال ایران در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق گفت: دیدار گذشته با لبنان را بی‌جهت باختیم ولی آن مسابقه دیگر تمام شده است اما باید در این بازی در خانه خودمان لبنان را شکست دهیم.

وی با بیان اینکه برای بازی با لبنان انگیزه زیادی دارد، خاطرنشان کرد: امیدوارم در این مسابقه گل بزنم، البته از هواداران هم می‌خواهم به ورزشگاه بیایند و با داد و فریاد و تشویق از ما حمایت کنند زیرا حضور آنها، لبنانی‌ها را می‌ترساند.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که آیا تیم ملی لبنان را می‌برد یا خیر؟، گفت: سوال آسانی می‌پرسید چون ما حتما لبنان را می‌بریم.

وی درباره اینکه چرا دیر به تمرینات تیم ملی آمده، خاطرنشان کرد: زودتر از این نمی‌توانستم به ایران بیایم زیرا با استانداردلیژ بازی داشتم و تا مسابقه تمام شد داخل هواپیما پریدم و به تهران آمدم.

قوچان‌نژاد در پایان درباره وضعیتش در تیم استانداردلیژ گفت: من دو بازی در ترکیب اصلی بودم و هم خودم و هم مربی از شرایط راضی هستیم. با این حال دوست دارم بهتر باشم و برای این تیم گل هم بزنم.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا از ساعت 15:30 روز چهارشنبه ‌ 18 بهمن‌ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.