تیم کشتی آلیش شاهرود در مسابقات قهرمانی کشور سوم شد

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم کشتی آلیش شهرستان شاهرود "نماینده استان سمنان" در مسابقات انتخابی قهرمانی کشور گرامیداشت دهه مبارک فجر که در شهرستان کلاله استان گلستان برگزار شد به مقام سوم دست یافت.

محمد علی رحیمیان افزود: در این مسابقات سه کشتی گیر شاهرودی شامل حامد سلیمی در وزن 60 کیلو گرم به مقام دوم دست یافت و حمید میرزایی در وزن 70 کیلوگرم و هادی سلیمی در وزن 80 کیلوگرم مقام سوم را از آن خود کردند.

به گفته وی این مسابقات 12 و13 بهمن ماه جاری با حضور کشتی گیران 9 استان کشور برگزار شد.

برگزاری بازی های بومی و سنتی در روستای دیزج شاهرود

مسابقات بازیهای بومی، محلی و سنتی به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر در روستای دیزج شهرستان شاهرود برگزار شد.

این مسابقات که با همکاری هیئت روستایی وعشایری شهرستان و واحد تربیت بدنی سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد تیم ها و نفرات شرکت کننده در رشته های تیر کمان سنتی، طناب کشی و دو با کیسه گونی به رقابت پرداختند.

در پایان به نفرات برتر هدایایی برسم یادبود اهدا شد.

برگزاری کلاس داوری درجه سه والیبال در دانشگاه صنعتی شاهرود

کلاس داوری درجه سه والیبال در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

این کلاس با حضور 25 نفر از دانشجویان رشته تربیبت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت تئوری و علمی با هدف ارتقای علمی آنان برگزار شد.

محمدرضا خالصی داور بین المللی والیبال و علیرضا یاری رئیس هیئت والیبال شهرستان شاهرود مدرسین این کلاس بودند.

برگزاری همایش پیاده روی طلاب بسیجی شاهرود

همزمان با ششمین روز از گرامیداشت دهه مبارک فجر، همایش پیاده روی طلاب بسیجی شاهرود برگزار شد.

در این همایش بیش از 50 طلبه مسیر دو کیلومتری مدرسه علمیه امام صادق (ع) شاهرود تا گلزار شهدای گمنام این شهر را پیمودند.

مراسم گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور ورزشکاران پهلوانی شاهرود

مراسم گرامیداشت سی و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور جمعی از ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای شاهرود در زورخانه پوریای ولی این شهر برگزار شد.

اجرای ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای از جمله برنامه های این مراسم بود.

این مراسم به همت بسیج ورزشکاران شهرستان شاهرود برگزار شد.