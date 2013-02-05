بهره برداری بیش از 217 هزار مشترک شرکت گاز استان سمنان از گاز طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جراحی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت گاز استان سمنان افزود: در حال حاضر 217 هزار و 630 مشترک خانگی صنعتی و نیروگاه و 37 جایگاه CNG در استان سمنان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند که همه این خدمات مرهون انقلاب شکوهمند اسلامی و جانفشانی فرزندان غیور میهن عزیزمان است.

وی تصریح کرد: به حول و قوه الهی و با همت مدیران و کارکنان شرکت گاز استان سمنان توسعه روز افزون این خدمات در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل شرکت استان سمنان با اشاره به اینکه این شرکت مولود انقلاب است اظهار داشت: این در حالی است که قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی هیچ یک از شهرهای استان گازدار نبوده اند.

جراحی با بیان اینکه امسال و با افتتاح پروژه های گازرسانی به روستاهای استان سمنان سهم بهره مندی روستاها در دهه مبارک فجر از 69 درصد به 71 درصد افزایش خواهد یافت افزود: از مجموع 38 هزار و397 خانوار روستائی استان تا پایان سال گذشته 25 هزار و 98 خانوار یعنی 65 درصد آنها از نعمت گاز طبیعی برخوردار بوده اند که این میزان در سال جاری و تا پایان دی ماه به 26 هزار و 574 خانوار یعنی 69 درصد جمعیت روستایی رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان افزود: به حول و قوه الهی با افتتاح پروژه گازرسانی 9 روستای دیگر استان در دهه مبارک فجر امسال، این میزان بهره مندی به 27 هزار و 441 خانوار یعنی 71 درصد جمعیت روستایی خواهد رسید که در نوع خود در کشور کم نظیر است.

وی افزود: سه خط انتقال گاز نیز شامل خطوط انتقال گاز دو نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان و شاهرود به طول چهار هزار و 80 متر و هر دو با اعتباری معادل دو میلیارد و 200 میلیون تومان و همچنین خط انتقال گاز به شهر بیارجمند و کارخانه سیمان در حال احداث این شهر به طول 40 کیلومتر و با اعتباری معادل 10 میلیارد تومان در قالب طرح های مهر ماندگار گاز استان سمنان اجرا شده است.

جراحی در خاتمه تصریح کرد: خطوط انتقال گاز دونیروگاه برق شاهرود و سمنان به بهره برداری رسیده و با بهره برداری از خط انتقال شهر بیارجمند در اوایل سال آینده نیز آخرین شهر استان به شبکه گاز طبیعی متصل و بدین ترتیب 100 درصد شهرهای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند که به عنوان برگ زرین دیگری بر خدمات دولت های خدمتگذار نهم و دهم ثبت خواهد شد.