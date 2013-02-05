ایستگاه نقاشی انقلاب در شهرستان بهمئی برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمحمدنمازی افزود: گرامیداشت دهه مبارک فجر، شناسایی استعدادهای کودکان و آشنایی بیشتر دانش آموزان با آرمانهای انقلاب اسلامی از اهداف برپایی این ایستگاه است.

وی بیان داشت: در ایستگاه نقاشی بیش از 70 نفر ازدانش آموزان، صحنه های مختلف انقلاب و وحدت وهمبستگی ملت ایران اسلامی را در مبارزه با رژیم فاسد پهلوی به تصویر کشیدند.

نمازی اظهار داشت: این ایستگاه نقاشی مورد استقبال مردم قرار گرفت و در پایان نیز به 15 نفر از نقاشان برتر جوایزی اهدا شد.

ایستگاه نقاشی "کودک و انقلاب" در باشت برپا شد

مدیر فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان باشت گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر ایستگاه نقاشی "کودک و انقلاب" در این شهرستان برپا شد.

نعمت اله حجازی اصل افزود: دهه فجر یادآور یک حرکت عظیم مردمی به رهبری بنیانگذار انقلاب اسلامی بود که در تاریخ ایران اسلامی به ثبت رسید.

وی بیان داشت: این حرکت عظیم مردمی می بایست درقالب برنامه ها و گفتمانهای ویژه برای نسل جدید تبیین شود.

حجازی اصل تصریح کرد: نسل جدید انقلاب باید با حوادث و تاریخ بزرگ انقلاب بیشتر آشنا شوند و بهترین شیوه در این خصوص ابزارهنر است.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه های مطلوب و کیفی برای نسل جوان و نوجوان در آشنایی با آرمانهای انقلاب اسلامی بسیار موثر است، اظهار داشت: در این دهه برنامه های متنوعی با همکاری ادارات فرهنگی در سطح شهرستان در حال اجرا وبرگزاری است.

جشن بزرگ "انقلاب نور" در دهدشت برگزار شد

به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب جشن بزرگ انقلاب نور به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه در دهدشت برگزار شد.

این مراسم با حضور امام جمعه شهر دهدشت ومسئولین ادارات ونهادهای دولتی وجمعی از نمازگزاران بعد از اقامه فریضه نمازمغرب وعشاء برگزار شد.

امام جمعه شهر دهدشت در این مراسم ضمن گرامیداشت دهه پرشکوه فجر گفت: انقلاب شکوهمند ایران اسلامی که در سال 1357 به وقوع پیوست هدیه ای الهی بود برای مردم ایران که در طول 2500 سال تحت رژیم سلطنتی وحکومتی شاهانه بودند.

حجت الاسلام سید نصیر حسینی بیان داشت: این برکت وقتی آشکار می شود که در مقایسه قبل وبعد از انقلاب نسبت به رفاه وبرخورداری مردم از امکانات نظام قیاسی انجام شود.

وی افزود: طبق گواهی اسناد تاریخ وهمانطوری که بزرگان وریش سفیدان می دانند، برخورداری از امکانات رفاهی وآموزشی در قبل از انقلاب مخصوص عده ای خاص واشراف زادگان بود.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه دیگر اقشار جامعه که جمعیتی بالاتر از 95در صد جامعه را تشکیل می دادند، حق استفاده از این امکانات را نداشتند، تصریح کرد: بعد از انقلاب مستضعفان به عنوان صاحبان اصلی نظام برمسند حکومت نشسته وعدل وبرابری در جامعه حاکم شد.

امام جمعه دهدشت اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی که برخلاف انتظار سردمداران غرب وشرق اتفاق افتاد با تحریمهای سیاسی واقتصادی، تحمیل جنگ هشت ساله، ترور شخصیتهای نظام و فتنه های مختلف سیاسی روبرو شد که به حول وقوه الهی نظام اسلامی ما از همه این مصائب سربلند بیرون آمده است.

شب شعر "فجر انقلاب" در چرام برگزار شد

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه گفت: شب شعر فجر انقلاب در چرام برگزار شد.

آزاد خردمند افزود: به همت نمایندگی فرهنگ وارشاد اسلامی وانجمن شعر وادب شهرستان چرام شب شعر فجر انقلاب با حضور مردم ومسئولین شهرستانی برگزار شد.

وی بیان داشت: در این جلسه شعری هفت نفر از شاعران سروده ها و دلنوشته های خود را پیرامون انقلاب، امام امت و دهه فجر قرائت کردند.

خردمند اظهار اشت: انجمن شعر وادب شهرستان چرام از انجمنهای فرهنگی وهنری فعال این شهرستان است.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه افزود: وجود شاعرانی توانمند در حوزه های شعر بومی وکلاسیک وسپید در این شهرستان، شعر چرام را به قطبی توانمند در شعر استان تبدیل کرده است.