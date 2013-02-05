به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورکاوه در نشست خبری امروز سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به جلسات ستاد تنظیم بازار و کارگروه کنترل بازار برای تنظیم بازار شب عید، امسال بر اساس تقاضایی که در بازار وجود دارد برنامه ریزی های گسترده‌ای صورت گرفته است.

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: توزیع کالاهای اساسی در شهرستانهای مسافرپذیر پیش‌بینی شده است تا در ایام نوروز، مردم مشکلی به لحاظ تامین کالاهای اساسی خود نداشته باشند.

وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاههای بهاره نیز در سراسر کشور پیش بینی شده است، این در حالی است که نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در 400 نقطه با 4000 غرفه تدارک دیده شده است.

به گفته پورکاوه، بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با فروشگاههای زنجیره ای، عرضه کالاها با تخفیف ویژه تدارک دیده شده است؛ ضمن اینکه اصناف نیز فروشهای فوق‎العاده برگزار خواهند کرد.

وی اظهار داشت: فروش های فوق العاده با مشارکت 6 اتحادیه از جمله قنادان، آجیل و خشکبار، پوشاک، گوشت و مرغ برگزار خواهد شد و 35 هزار واحد صنفی در فروش های فوق العاده حضور خواهند داشت.

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: فروشگاههای شهروند، سپه، رفاه، یاس و اتکا در پایان سال با حدود 1000 شعبه در سراسر کشور به مردم کالاها را با تخفیف مناسب عرضه خواهند کرد.

به گفته پورکاوه، تفاهم نامه ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعاون روستایی منعقد شده که بر اساس آن عرضه مستقیم کالاهای اساسی صورت خواهد گرفت؛ از سوی دیگر غرف ویژه عرضه میوه و مرکبات تدارک دیده شده است.

وی اظهار داشت: سازمان میادین میوه و تره بار در 15 نقطه غرف تک محصولی را در شهر تهران برپا خواهند کرد.

وی از وجود ذخایر مناسب کالایی برای ایام پایانی سال خبرداد و گفت: جای نگرانی در این زمینه نیست.