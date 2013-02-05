به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پرس سینه در شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.

مسابقات انتخابی پرس سینه برای شرکت در مسابقات کشوری به میزبانی کبودراهنگ با حضور 220 ورزشکار در غالب 44 تیم برگزار شد.

تیم ها از باشگاههای همدان، ملایر، تویسرکان، رزن، کبودراهنگ،لالجین و اسد آباد در این رقابتها حاضر شدند و در سالن انقلاب کبودراهنگ به رقابت پرداختند.

در پایان تیم کبودراهنگ با کسب 170 امتیاز اول، باشگاه سبلان با کسب 56 امتیاز دوم و تویسرکان با 52 امتیاز سوم شد.

برگزاری اولین همایش رزم آ وران در همدان

به مناسبت گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد فجر انقلاب اسلامی هیئت رزم آوران استان همدان فردا اولین همایش رزم آ وران همدان را برگزار می کند.

در این مراسم 400 رزم آوران استان همدان به همراه خانواده، 108خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان استان همدان، رئیس کمیته رزم آوران کشور تنی چند از مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان همدان حضور دارند.

این مراسم از ساعت 15:30 در محل سالن فجر همدان برگزار می شود و طی آن از رزم آوران برتر استان که در مسابقات کشوری به برتری رسیدند تجلیل به عمل می آید.

در استان همدان دو هزار نفر رزمی کار به صورت سازمان یافته فعالیت دارند که 30 درصد این آمار را بانوان تشکیل می دهند و بیش از 800 نفرآنها دارای کمربند ارتقا هستند.

در استان همدان 25 باشگاه ورزشی به رشته رزم آوران اختصاص دارد.

چهار اسکی باز همدانی به مسابقات لیگ شهرنشینان ایران اعزام شدند

چهار اسکی باز همدانی به دومین دوره مسابقات لیگ شهرنشینان ایران اعزام شدند.

تیم اسکی آلپاین استان همدان برای شرکت در مسابقات لیگ شهرنشینان از امروز سه شنبه به مدت دو روز در رده سنی بزرگسالان به میزبانی استان فارس بایکدیگر به رقابت می پردازند.

میلاد جوشقانی، احسان جباری، میلاد نیکوکار و رضا خوشدلان اسکی بازان اعزامی به مسابقات لیگ شهرنشینان بودند.

تیم همدان در این رقابت ها را رضا آهنبر به عنوان مربی و سرپرست هدایت می کند.

در این رقابتها استانهای آذربایجان شرقی، یاسوج، کردستان، همدان، فارس، مرکزی، اصفهان، خراسان، تهران و تیم های شرکت نفت تهران و شهید تند گویان حضور می یابند.

مسابقات اسکی لیگ شهرنشینان تحت نظر فدراسیون و با هدف تشویق و جذب اسکی بازان و توسعه و رونق این رشته ورزشی برگزار خواهد شد.

همدان قهرمان مسابقات کاراته غرب کشور شد

تیم همدان قهرمان مسابقات کاراته غرب کشور به میزبانی شهرستان کبودراهنگ شد.

به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقات کاراته قهرمانی غرب کشور به میزبانی شهرستان کبودراهنگ در سبک شیتو ریو کو کای یونیون برگزار شد.

این رقابت ها با حضور 200 کاراته کار از استانهای ایلام، کرمانشاه، لرستان، کردستان و همدان در قالب 12 تیم در سالن انقلاب کبودراهنگ در 25 وزن و رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان انجام شد.

در این رقابت ها تیم همدان با کسب 14 طلا، 17 نقره و 23 برنز قهرمان این مسابقات شد و تیم لرستان با شش مدال طلا، هفت نقره و چهار برنز دوم شد و ایلام با پنج مدال طلا، چهار نقره و سه برنز در جای سوم ایستاد.

در پایان این رقابت ها به نفرات برتر جوایزی از سوی هیئت کاراته همدان و اداره ورزش و جوانان کبودراهنگ اعطا شد.

بانوی شمشیر باز همدان در اردوی تیم ملی

بانوی شمشیر باز همدان به اردوی تیم ملی دعوت شد.

براساس این گزارش، پانته آ سماواتی بانوی شمشیر باز همدان به اردوی تیم ملی دعوت شد.

این بازیکن در رشته اسلحه اپه در رده سنی جوانان از امروز به مدت چهار روز به ارومیه اعزام می شود .

شایان ذکر است این انتخابی بازیکنان برای حضور در مسابقات آسیایی تایلند است.

درخشش جودو کاران همدان در رقابتهای انتخابی تیم ملی کاتا

جودو کاران همدان در رقابتهای انتخابی تیم ملی کاتا خوش درخشیدند.

این مسابقات با قضاوت داوران رسمی و در حضور مسئولان فدراسیون در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد.

در این مسابقات مدعیان حضور در مسابقات قهرمانی آسیا کاتاهای خود را اجرا کردند و داوران نیز به ثبت امتیاز پرداختند.

در این رقابتها چهار جودو کار اعزامی از شهرستان بهار حضور داشتند که محمد حسن نجفی و علیرضا کریمی ناصر در سبک کاتا گوشین جوتسو به مسابقات آسیایی سنگاپور اعزام خواهند شد و در سبک ناگا تو کاتا حمید رضا کریمی ناصر و فتح الله فریدی وثوق مقام دوم را کسب کردند.

در صورت اعزام دو تیم از ایران این دو نفر به تورنمنت بین الملل ایتالیا اعزام خواهند شد.

برگزاری مسابقات فوتسال شهرستان ملایر

مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه فجردر شهرستان ملایربرگزار شد.

به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مسابقات فوتسال با حضور هشت تیم از بخشهای مرکزی سامن و جوکار در شهرستان ملایر در سالن عارفی جوکار برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیمهای اسکنان وشوشاب از بخش مرکزی اول ودوم و تیم فوتسال ینگی کند از بخش جوکار مقام سوم را کسب کردند.

در این مراسم از پیشکسوتان فوتبال منطقه جوکار نیز با اهدا هدایایی تجلیل به عمل آمد.