برگزاری محفل ادبی فجر در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر آرمند با اعلام این خبر اظهار داشت: شعر انقلاب با محوریت مقاومت، معرفت و بصیرت و بر پایه اعتقادات رایج دینی بنیان نهاده شده و فرصت مناسبی برای تولید آثار ادبی شاخص محسوب میشود.
وی ادامه داد: بیش از سه دهه از ظهور انقلاب اسلامی ایران گذشته و رسالت هنرمندان و شعرا به عنوان سکانداران عرصه فرهنگ و هنر انقلابی، بیش از پیش نمود می یابد.
آرمند افزود: محفل ادبی شعر فجر روز چهارشنبه هجدهم بهمنماه جاری در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار میشود و طی آن از پیشکسوتان شعر انقلاب تجلیل میشود.
کسب لوح تقدیر کارگردانی جشنواره تئاتر فجرتوسط هنرمند مراغه ای
احمد دادرس فیاض، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه اظهار داشت: فریدون ولایی هنرمند مراغه ای با کارگردانی نمایش سایهها و باد در بخش آثار ایرانی جشنواره موفق به کسب این لوح شد.
وی افزود: در این جشنواره و در بخش مسابقه نمایشنامهنویسی نمایشنامه همه آبها نام عباس را میدانند نوشته این هنرمند در جمع 9 نمایشنامه منتخب مورد تقدیر قرار گرفت.
سال گذشته نیز در سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و در بخش مناطق همین گروه با نمایش آوازی نرم برای جهان به نویسندگی و کارگردانی فریدون ولایی حضور داشتند.
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