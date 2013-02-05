نظر داوطلبان و دانشگاهها درباره کنکور دکتری/ میانگین معدل کنکوریهای دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خدایی صبح امروز با اشاره به برگزاری آزمون دکتری در 18 اسفند ماه سال جاری، بار دیگر به مساوی شدن وزن آزمون کتبی و مصاحبه داوطلبان به میزان 50-50 اشاره کرد.

وی در این نشست خبری، همچنین به نظرسنجی اشاره کرد که طی دو سال گذشته از داوطلبان کنکور دکتری و دانشگاههای پذیرنده دانشجوی این مقطع صورت گرفته است.

رئیس سازمان سنجش در این باره گفت: در سال نخست برگزاری آزمون دکتری یعنی در سال 90، این کنکور تقریباً شبیه آزمون GRE برگزار شد اما با درخواستهای زیاد، این آزمون در سال 91 به سمت تخصصی تر شدن رفت.

خدایی ادامه داد: با ارزیابیهای صورت گرفته از داوطلبان و دانشگاهها، 84 درصد داوطلبان متقاضی کمتر شدن وزن مصاحبه بودند که این اتفاق در 91 و کنکور سال 92 افتاد. اما دانشگاهها در این میان متقاضی افزایش کیفیت سوالات بودند.

معاون وزیر علوم با اشاره به معدل داوطلبانی که در آزمون دکتری شرکت کرده اند به ارائه یک اطلاعات آماری پرداخت و گفت: در سال 90 متوسط معدل داوطلبان 17.01 و در سال 91 این میزان به 17.71 افزایش یافت.

به گفته خدایی 66 درصد داوطلبانی که در کنکور دکتری شرکت کردند دولتی بودند و پس از اعلام نتایج نهایی، 90 درصد کل پذیرفته شدگان هم از دانشگاههای دولتی بودند.

رئیس سازمان سنجش در ادامه با اشاره به میزان ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه علامه و تهران، اظهار داشت: 50 درصد از 1100 داوطلبی که در دانشگاه تهران پذیرفته شدند، دانش آموختگان دانشگاههای دیگر و 50 درصد باقیمانده دانش آموختگان دانشگاه تهران بودند، همچنین میزان پذیرفته شدگان دانش آموختگان دانشگاه علامه در مقطع دکتری 30 درصد و 70 درصد باقیمانده از سایر دانشگاههای دیگر بودند.

رئیس سازمان سنجش درباره ارسال پیامک به داوطلبان دوره دکتری در خصوص نقص مدارک آزمونی، گفت: سازمان سنجش به داوطلبان هیچ دوره‌ای پیامک نقص مدارک ارسال نمی‌کند و معمولا ارسال پیامک‌های سازمان سنجش در رابطه با اطلاع‌رسانی است.