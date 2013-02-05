مصالح غیراستاندارد اجازه فروش ندارند/ افتتاح 3 پروژه در آزمایشگاه فنی خاک

به گزارش خبرنگار مهر، کامران رحیم‌اف در حاشیه مراسم گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر در محل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص کیفیت مصالح ساختمانی، اظهارداشت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، آزمایشگاه همکار مؤسسه استاندارد است، مؤسسه استاندارد هر مصالح ساختمانی را براساس تست‌های خود به نشان استاندارد مجهز می‌کند و یکی از مراجعی که می‌تواند این علامت استاندارد را تأیید کند آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است.

وی افزود: این آزمایشگاه در تمامی پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی و حتی به کارگیری مصالح پروژه‌ها، بیش از هر چیز کیفیت مصالح را مورد آزمایش قرار می‌دهد و مصالح ساختمانی اگر استاندارد نباشند اجازه فروش ندارند، اما خریداران هم باید با چشم باز خریداری کنند.

مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، اظهار داشت: پروژه‌های مهر ماندگار دولت، پروژه‌هایی هستند که در اولویت برای اجرا و تکمیل قرار دارند، ضمن آنکه اولویت پرداخت اعتبارات برای آنها در نظر گرفته شده است و آزمایشگاه هم بر کیفیت اجرای آن نظارت دارد.

وی افزود:3 پروژه بزرگ در مجموعه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در دهه فجر به بهره‌برداری رسید که یکی از آنها دستگاه نمونه‌ گیری سایش بالاست است که در پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ اصفهان باید مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از راه‌اندازی آزمایشگاه شیمی در مراکز آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان‌ها و آزمایشگاه مکانیک سنگ در برخی از استان‌ها در دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: این سه پروژه بیش از 300 میلیون تومان هزینه داشته است.

رحیم اف در خصوص نظارت بر کیفیت پروژه‌های جاده‌سازی، اظهار داشت: نظام فنی و اجرایی کشور می‌گوید طراحی و نظارت بر حسن اجرای پروژه برعهده مهندس مشاور است، پیمانکار مسئولیت اجرا را دارد و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به عنوان ابزار کنترل کیفی، گزارش‌های خود را به پیمانکار ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه آزمایشگاه در پروژه آزادراه تهران ـ شمال وارد شده است، گفت: آزمایشگاه در قطعه چهار آزاد‌راه حضور دارد و در این قطعه مطالعات ژئوتکنیک خاک از سوی آزمایشگاه انجام شده است.

رحیم اف درباره دلیل رانش زمین در بخشی از قطعه چهار آزادراه تهران ـ شمال، اظهار داشت: خاک آن منطقه رانشی است، در واقع خاک البرز رانشی است، برخلاف زاگرس که خاک چندان رانشی ندارد.

وی افزود: با انجام مطالعات زمین‌شناسی به مشخصات خاک آن منطقه پی بردیم و اطلاعات را برای طراحی‌ها دراختیار مشاور قرار دادیم و مشاور هم پیش‌بینی و تمهیدات ابتدایی را داشته است، اما قبل از آنکه سازه‌های نگهبان و دیوارهای حائل ساخته شده تا جلوی رانش گرفته شود، بارش باران موجب رانش سینه ترانشه و حرکت آن ‌‌شد.

مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک افزود: همین امر موجب بروز تأخیراتی در تکمیل قطعه چهار آزاد‌راه تهران - شمال شد که با مطالعات مجدد و روش‌های اجرایی پیشنهادی، موانع برطرف شد، البته این مشکلات در پروژه‌های اجرایی ‌پیش می‌آید.