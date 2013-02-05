به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه برگزاری نشست اتحادیه فوتبال باشگاههای کشور ضمن بیان مطلب فوق گفت: با درخواست باشگاه پیکان و بررسی هیات رئیسه سازمان لیگ، پیکان در دیدارهای آینده که میزبان است، مسابقات خود را در پیکانشهر برگزار میکند.
طبق اعلام مهدی تاج، پیکان در هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور میزبان سایپا است که این بازی روز جمعه 27 بهمنماه در ورزشگاه پیکانشهر برگزار خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تعداد تیمهای سقوط کننده به دسته اول تغییر کند؟، خاطرنشان کرد: به هیچ وجه امکان تغییر در سقوط تیمها به دسته اول وجود ندارد. تیمهای سعی کنند در بازیهای باقیمانده تلاش بیشتری به خرج داده تا سقوط نکنند.
تاج در مورد درخواست تیمهای پائین جدول برای کاهش تیمهای سقوط کنند هم گفت: به هیچ وجه این درخواست قبول نشده و 4 تیم قطعا به دسته اول سقوط خواهند کرد.
نظر شما