رسیدگی به مسائل 210 شهروند شهریاری/ 180 خانواده شهید به طرح مشکل پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ صبح امروز سید عباس جوهری فرماندار شهریار به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، ملاقات مردمی خود را در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان برگزار و به مشکلات 210 نفر از شهروندان رسیدگی کرد.

در این جلسه معاون فنی عمرانی فرمانداری، شهردار، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهزیار و جمعی دیگر از مسئولان نیز حضور داشتند.

با توجه به ایام الله دهه فجر و یادآوری رشاتها و ایثارگریهای شهدا، آزادگان و جانبازان انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، لزوم تکریم هرچه بیشتر خانواده معظم آنان بویژه در این ایام، بر همگان آشکار است.

در این راستا طی ملاقات عمومی برگزار شده از میان 210 شهروند، 180 نفر از خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان بودند که فرماندار شهریار با استماع مشکلات وبررسی موضوعات مطروحه، دستورات لازم جهت رسیدگی و رفع این مشکلات را صادر کرد.