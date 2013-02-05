زمانی که مستکبران متحد شده اند باید مسلمانان وحدت خود را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، راشد الراشد از رهبران انقلاب اخیر بحرین و از اعضای شورای مرکزی انجمن عمل اسلامی بحرین صبح سه شنبه با حضور در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین با وی دیدار کرد.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این دیدار انقلاب اسلامی را الگوی کاملی برای حرکت ای آزادیخواهانه دانست و گفت: انقلاب اسلامی نشان داد که می توان با پایمردی و استقامت به پیروزی رسید.

وی افزود: زمانی که شاه مردم را مظلومانه به شهادت می رساند نمی دانست که همین خونهای پاک شهدا سبب براندازی حکومت طاغوت می شود، لکن همه دنیا دیدند ظلم و جور پا بر جا نمی ماند و همین امر ابهت قدرتهای مادی در جهان را فرو ریخت.

نباید از پیروزی ناامید شد

با سابقه ترین امام جمعه کشور در ادامه انقلاب بحرین و بیداری اسلامی در منطقه را مورد اشاره قرار داده و بیان داشت: در بحرین نیز اوضاع این گونه است، نباید از پیروزی ناامید شد، بدانید اگر در راه حق استقامت داشته باشید پیروزی قطعی است.

وی دخالتهای آمریکا در کشورهای منطقه را محکوم کرد و گفت: آمریکا از آن طرف دنیا آمده و در منطقه ما دخالت می ‌کند، در سوریه بلوا راه می ‌اندازند، بحرین را سرکوب می ‌کنند، سعی در به انحراف کشاندن بیداری اسلامی دارند، ولی امروز دنیای اسلام بیدار شده و دیگر ذلت را نخواهد پذیرفت.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین ادامه داد: حفظ وحدت و اتحاد آن چیزی است که خدای متعال به طور مکرر در قرآن مردم را به آنها دعوت کرده است، تفرع موجب شکست و غلبه دشمنان می شود و نباید درزمانی که تمامی مستکبران و جباران عالم برای ضربه زدن به نظام متحد شده اند، اجازه دهیم اتحاد و همدلی بین ما دچار خدشه شود، وحدت کلمه و پیروی ازرهبری و مراجع عظام تقلید رمز موفقیت ما بوده و خواهد بود.

انقلاب اسلامی راه خود را در اوج عظمت و عزت طی خواهد کرد

وی تصریح کرد: این انقلاب عظیم اسلامی راه خود را در اوج عظمت و عزت طی خواهد کرد و به نظام جهانی حضرت مهدی(عج) می ‌پیوندد.

گفتنی است، در ابتدای این دیدار راشد الراشد طبق ارائه گزارشی از تحرکات اعتراض آمیز بحرین گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی مردم بحرین نیز تحرکات خود را شروع کردند و این تحرکات تونس و مصر و افزایش استبداد آل خلیفه افزایش یافت و تا براندازی کامل نظام خودفروخته آل خلیفه ادامه خواهد یافت.