در جلسه استیضاح شاهد تخطی برخی آقایان از تکلیف شرعی ولایت بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج، سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در همایش توجیهی اهداف، سیاست ها و اولویت های برنامه های بسیج در سال 1392 که به همت معاونت اداری و برنامه ریزی سازمان بسیج مستضعفین در سالن 5 آذر برگزار شد گفت: آنچه همیشه چراغ راه بسیج بوده فرمایشات ولایت است که برنامه ریزی بسیج در سال جدید هم بر مبنای آن خواهد بود و بی شک نگفتن از شهدای عزیزی همچون شهید حجت الاسلام عبدالله میثمی و شهید ناهید فاتحی کرجو در سال بعد سخت است ولی عهد کردیم که هر سال شهدایی را به عنوان الگو و شاخص معرفی کنیم.



سردار نقدی شهید بصیرت عبدالحمید دیالمه، شهید سیده طاهره هاشمی و شهید سلیمان خاطر را به عنوان شهدای شاخص بسیج در سال 92 معرفی کرده و افزود: امیدواریم یاد و نام این شهدا منشاء نورافشانی میان برنامه های بسیج در سطح کشور و جهان اسلام باشد.



ایشان منشاء اصلی برنامه ریزی بسیج برای سال 92 را بیانات حضرت امام خامنه ای در دیدار با شورای عالی اقشار بسیج و فعالان شجره‌ى طیبه‌ى صالحین (نظام تربیتی بسیج) در اول آذر 91 عنوان کرده و ادامه داد: مقام معظم ولایت در این سخنان آفت غرور، تظاهر، اعتماد به نفس زیادی و کار را از خود دانستن در بسیج را انذار دادند و این همان آفتی است که امروز بعضی ها گرفتار آن شده و به انحطاط کشیده شده اند.



مهم ترین شاخص اخلاص، تبعیت محض از ولایت است



جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج بر سرایت تفکر بسیجی به تمام مناطق زندگی برای ایجاد الگوی زنده در جهان تاکید نموده و در خصوص فرموده امام خامنه ای مبنی بر ضرورت اخلاص روزافزون بسیج گفت: مهم ترین شاخص اخلاص، تبعیت محض از ولایت است و همچنین است تلاش بی ادعا و نترسیدن از سرزنش و شعار دشمنان در مسیر انجام تکلیف که باید این شاخص تقویت شود و برای تقویت اخلاص و معنویت در بسیج برنامه داشته باشیم.



ایشان با بیان اینکه در بسیج هر چه بالاتر می رویم، معنویت باید بیشتر شود ادامه داد: هر چه از نردبان پیشرفت بالاتر می رویم خطر سقوط بسیار بزرگتر می شود و امروز که بسیج می خواهد الگوی جهان شود باید ایمنی به حداکثر برسد چون خطر سقوط بسیار بالاست.



وی عدم خلوص را باعث از بین رفتن زحمت و تلاش چهل ساله برخی در انقلاب دانسته و گفت: کسانی که سال ها سابقه انقلابی داشتند فتنه 88 را به راه انداختند و این نتیجه عدم اخلاص در سوابق مبارزات بود.



سردار نقدی نکته دیگر را عمق بخشی معنوی، تربیتی و دینی در فعالیت های بسیج عنوان نموده و افزود: منظور از حلقه های صالحین، عمق بخشی و بالابردن کیفیت است و حلقه صالحین فقط نشستن دور هم نیست بلکه محتوای تربیتی می تواند در حین انجام سایر عملیات های بسیج انجام شود چرا که حلقه صالحین حلقه تربیت است نه صرفاٌ حلقه درس و بحث علمی.

در جلسه استیضاح اخیر در مجلس، شاهد تخطی برخی آقایان از تکلیف شرعی ولایت بودیم



سردار نقدی با بیان اینکه در جلسه استیضاح اخیر در مجلس، شاهد تخطی برخی آقایان از تکلیف شرعی ولایت بودیم ادامه داد: دشمن احزاب غربگرا در داخل کشور را روحیه جدید داده و سناریوسازی هایی هم می شود، همچون قتل مشکوک فلان فرد که به یقین با چند واسطه کار خودشان است.



ایشان به پیگیری برخی برای ایجاد تشنج قبل از انتخابات اشاره نموده و اظهار داشت: دشمن برای مایوس کردن مردم از نظام تلاش می کند همچون بالارفتن قیمت ها که با نفوذ عناصری در دولت، بازار و شبکه های روانی انجام می شود.



وی سبک زندگی اسلامی را باعث ترویج اسلام طی چند دهه در سراسر جهان دانسته و تصریح کرد: عقب ماندگی ها و گرفتاری های ما در عرصه اجتماعی معلول التقاطی بودن سبک زندگی ماست و مهم ترین نکته در سبک زندگی، تعریف نمودن حدود اعتدال می باشد.

جایگاه مورد نظر بسیج الگوی جهانی بودن است



وی سخن مقام معظم ولایت را که فرمودند "این دستورالعملِ بسیج را در جهان اسلام و در میان کشورهاى اسلامى و ملت هاى اسلامى به عنوان یک دستورالعمل زنده و قابل تبعیت و پیروى تثبیت خواهد کرد" یادآور شده و خاطرنشان کرد: امروز تکلیف بسیج به جایی رسیده است که رهبری بر صدور این الگو تاکید می کنند و تمام تکالیف دیگر را می توان در ذیل این تکلیف بزرگ و سنگین دید چرا که جایگاه مورد نظر بسیج الگوی جهانی بودن است و نقش آفرینی در این طراز یعنی جمع داشتن فضائل.



وی راه رسیدن بسیج به این الگوسازی برای جهان را از فرمایشات ولایت برشمرده و بیان کرد: تقویت بسیج، خالص تر کردن کارها در بسیج و توسعه فعالیت های بسیج به همه مناطق زندگی؛ سه فصل وظایف بسیج برای تحقق منویات مقام معظم ولایت در این زمینه است و عبارت "مناطق زندگی" در این سخنان ابداعی و قابل تامل می باشد.



تعمیق معرفتی و بصیرتی بسیجیان، ضامن انتخاب رییس جمهور اصلح در انتخابات است



ایشان تعمیق معرفتی و بصیرتی همه بسیجیان را ضامن انتخاب رییس جمهور اصلح در انتخابات دانسته و اظهار داشت: یکی از علائم حتمی و قطعی ظهور امام زمان عجل الله فرجه، وجود کادر مومن و انقلابی ساخته شده و کافی می باشد همانطور که ملت ایران وقتی لایق زعامت و رهبری امام راحل شد که رشد عمقی پیدا نموده و نیروی تربیت شده انقلابی و کافی پرورش داده بود که بتواند از امام دفاع کند.



وی اصل کار بسیج را عمق بخشی معنوی بیان کرده و تصریح نمود: مقام معظم ولایت علاوه بر عمق بخشی معنوی، معرفتی و بصیرتی، بر آمادگی کافی و غفلت نکردن از آموزش های نظامی در بسیج مردمی تاکید نموده اند چرا که سرباز امام زمان عجل الله فرجه باید آماده باشد.



سبک زندگی اسلامی، معیار خودشناسی در بسیج است



رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه اولین قدم در مسیر ترسیمی ولایت، شروع کردن از خود می باشد خاطرنشان کرد: قدم بعد در این مسیر توجه به سبک زندگی است که مقام معظم ولایت این تکلیف مهم را معیار خودشناسی بسیج عنوان نموده و فرمودند "همین بحث سبک زندگى و اسلوب زندگى به حسب نظر اسلام، در داخل بسیج می تواند یک معیار براى خودشناسى باشد ... اگر از اینجا شروع کردیم، بنیان زندگى ما، بنیان کار ما در همه‌ى بخش ها، بخصوص در بسیج، که حالا محل بحث ماست، تقویت خواهد شد".



ایشان راهبرد ولایت برای بسیج که فرمودند "کمیّتِ با کیفیت داراى اهمیت است؛ یعنى گسترش سطحى و عرضى همراه با عمق‌یابى، هر دو باید مورد توجه قرار بگیرد" را یادآور شده و بیان کرد: بسیج، کمیّتِ با کیفیت است و بسیج یعنی حزب الله واقعی و خصوصیت حزبی هم تشکل است و هم تفکر.



وی سیاست ها و اولویت های برنامه بسیج در سال 92 را برشمرده و گفت: اصالت کار بسیج در سال جدید تاکید بر استقلال نسبی سازمان های اقشار تخصصی بسیج می باشد که نه استقلال کامل است و نه وابستگی کامل و با تشکیل شوراها و مجامع مختلف اقشار بسیج پیگیری می شود.



جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج بر بصیرت افزایی بسیجیان تاکید نموده و افزود: سیاست بسیج، ترغیب مشارکت مردم برای برگزاری انتخابات آرام و امن، با حضور حداکثری برای انتخاب اصلح می باشد.

مهم ترین پیروزی بسیج، نظام تربیتی بسیج است



وی غرور را آفت پیروزی دانسته و اظهار داشت: وقتی تذکر در مورد غرور داده می شود یعنی برآورد ولایت از کار بسیج، روند پیروزمندانه است که همه بسیجیان این پیروزی در عرصه های مختلف را رقم زدند و مهم ترین پیروزی بسیج، نظام تربیتی بسیج است که منشا برکات زیادی شده و افتخار ماست.



رییس سازمان بسیج مستضعفین انجام کار و توفیق خدمت را بر اثر تکلیف الهی عنوان نموده و تصریح کرد: حرکت هستی به دست خداست و اراده او پیشبرد این انقلاب است و اگر ما هم نباشیم شخص دیگری را به این کار می گمارد همانطور که می بینیم کسانی که مدتی برای انقلاب کار کرده و بعد بر ضد جریان انقلاب شدند هیچ تاثیری بر روند رو به جلوی انقلاب نداشتند و جریان انقلاب به پیشرفت خود ادامه داده و می دهد پس ما کاره ای نیستیم که اگر پیروزی بود مغرور شویم و اگر موفقیتی هست یقیناٌ فضل خداست و جایی برای غرور نمی ماند.



بسیج با ترویج اقتصاد مقاومتی، گفتمان کشور در مقابل تحریم ها را تغییر داد



رییس سازمان بسیج مستضعفین، جبهه اصلی جنگ امروز با دشمن را ضمن تداوم جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی عنوان نموده و خاطرنشان کرد: بسیج توانست در یک حرکت کوتاه پیرامون اقتصاد مقاومتی، گفتمان مقامات بالای اقتصادی و اجرایی کشور را تغییر دهد که از حالت ترس و تسلیم در مقابل تحریم ها به حالت تهاجمی و قابلیت پاسخگویی به تحریم ها تبدیل شد و در عمل هم آثار آن قابل مشاهده است.



سردار نقدی در پایان سخنان شان، دستگاه های دولتی را نیازمند کمک مردم و بسیج دانسته و بیان کرد: لازم است هر قشر تخصصی بسیج در آینده نزدیک با بهره گیری از ظرفیت فقیه استاد قشر، رساله فقهی درباره اخلاق و احکام تخصصی قشر خود را تهیه و منتشر نماید.