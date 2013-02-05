به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل امور استانها و مجلس حوزه هنری، در سومین نشست منطقه ای مدیران مراکز استانی این نهاد شامگاه دوشنبه در محل حوزه هنری سمنان، مباحث مطرح شده در این نشست را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های هر استان انتظار می رود با همت مدیران حوزه های هنری مراکز استانی، ضمن حمایت از هنرمندان، برنامه ها و فعالیت های خوبی را شاهد باشیم.

مجید مصلحی برگزاری کارگاه هایی که منجر به تولید اثر شود را خوب ارزیابی کرد و گفت: میزان دسترسی به هدف که اثر بخشی و سپس کارآیی است را نباید فراموش کرد و در تولید آثار و مسیر فعالیت ها باید هدفمند عمل کرد.

ضرورت الگو گیری از فعالیت های استانی

وی آینده نگری در فعالیت ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به توان و ظرفیت های استانها، می توان از فعالیت های هر استان یک الگو گرفت و از این طریق به الگوها و ایده های جدید و نو دست یافت.

مدیر کل امور استانها و مجلس حوزه هنری همچنین توجه ویژه به بخش ادبیات پایداری را خواستار شد و افزود : در مراکز استانی علاوه بر توجه به بخش سخت جنگ باید نگاه دقیق تری نیز به بخش نرم جنگ صورت پذیرد.

ضرورت پرداختن به تاریخ انقلاب اسلامی و تک خاطره ها در بخش ادبیات پایداری

مصلحی پرداختن به تاریخ انقلاب اسلامی و تک خاطره ها در بخش ادبیات پایداری در استانها را مهم دانست و تصریح کرد: تحلیل آمارها در جغرافیای فرهنگی استان ها و کلان کشور باید در دستور کار قرار بگیرد و همچنین به تحلیل کیفی فعالیت های استانها نیز پرداخته شود.

وی همفکری و نقد و بررسی عملکردها و فعالیت های حوزه های هنری مراکز استانی توسط سایر مدیران مراکز استانی و مسئولان ستادی حوزه هنری در نشست های منطقه ای را باعث پیشرفت و رفع نواقص در کارها دانست و مفید ارزیابی کرد.

نشست های منطقه ای فرصت خوبی جهت تقویت عملکردها

مهدی حبیبی معاون برنامه ریزی نظارت و ارزشیابی اداره کل امور استانها و مجلس حوزه هنری گفت: نشست های منطقه ای مدیران مراکز استانی حوزه هنری فرصت خوبی است تا ضمن بررسی فعالیت های استانی و عملکرد آنها، با هم اندیشی و همفکری نسبت به تقویت عملکردها راهکارهای اجرایی ارائه شود.

سینا دلشادی معاون فرهنگی اداره کل امور استانها و مجلس حوزه هنری نیز در این همایش با اشاره به اهمیت پیوند هنرمندان با قرآن و اهل بیت (ع)، نگرش به محتوا، تولید کیفی، تاثیر برنامه در مخاطب، القاء غیر مستقیم در پیام ها و مفاهیم، تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد و تشکیل جمع مشورتی قوی را مورد تاکید قرار داد.

نقد و بررسی گزارش های استانی حوزه هنری

سید عباس دانایی رئیس حوزه هنری استان سمنان نیز در این همایش ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، به ارائه گزارش عملکرد سال 91 این نهاد و وضعیت اعتبارات، ساختار تشکیلاتی، تولیدات هنری در زمینه های مختلف آفرینش های ادبی، تجسمی، تصویری، نمایش، ادبیات پایداری، آموزش ها و پژوهش های انجام شده، مهم ترین مشکلات پیش رو و انتظارات حوزه هنری استان سمنان پرداخت.

نبی الله خدابخشی رئیس حوزه هنری استان مازندران و مهدی حبیبی رئیس حوزه هنری استان خراسان جنوبی نیز در این همایش به ارائه گزارشی درباره فعالیت ها و برنامه های صورت گرفته، وضعیت اعتبارات، ساختار تشکیلاتی و تولیدات هنری خود در مراکز استانی در سال 91 پرداختند که به نقد و بررسی گزارش ها پرداخته شد.

میثم مرادی بیناباج رئیس حوزه هنری استان خراسان شمالی، سید مهدی سیدین نیا رئیس حوزه هنری استان اصفهان و محسن ربانی رئیس حوزه هنری استان گلستان نیز در ادامه این نشست به ارائه گزارشی درباره فعالیت ها و برنامه های صورت گرفته، وضعیت اعتبارات، ساختار تشکیلاتی و تولیدات هنری خود در مراکز استانی در سال 91 پرداختند و در ادامه، گزارش استان ها توسط حاضرین در نشستی نقد و بررسی شد.

در سومین نشست منطقه ای مراکز استانی حوزه هنری در سال 91 برنامه های تشریح شده روسای مراکز استانی توسط نیروهای ستادی حوزه هنری مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

سومین نشست منطقه ای مدیران استانی حوزه هنری در سال 91 با حضور مدیر کل امور استانها و مجلس حوزه هنری، مسئولان ستادی و مدیران حوزه های هنری استان های اصفهان، خراسان شمالی، گلستان، خراسان جنوبی، مازندران و سمنان روز های یکشنبه و دوشنبه 15 و 16 بهمن ماه به میزبانی حوزه هنری استان سمنان برگزار شد.