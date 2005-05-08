بوش وارد مسكو شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري اينترفكس، هواپيماي بوش در ساعت 05/5 دقيقه بعد از ظهر به وقت محلي در فرودگاه "ونوكوو" مسكو بر زمين نشت و از سوي مقامات كرملين مورد استقبال قرار گرفت.

انتظار مي رود بوش در طول سفر يك روزه خود به مسكو با ولاديمير پوتين همتاي روسي خود و همچنين چند مقام ديگر دولتي ديدار و پيرامون مسائل فيمابين دو كشور به گفتگو بنشيند.

بوش قرار است روز دوشنبه به همراه سران 60كشور ديگر جهان در مراسم يادبود پيروزي بر نازيسم شركت كند.

تحليلگران بر اين عقيده هستند كه بوش در ديدار خود با پوتين به مساله دموكراسي در روسيه و همچنين ادامه اين روند در جمهوريهاي سابق شوروي و همچنين مساله امنيت و كنترل تسليحات با پوتين گفتگو نمايد.

گفتني است كه بوش بعد از روسيه عازم گرجستان خواهد شد تا در آنجا نيز با همتاي گرجي خود ميخائيل ساكاشوويلي در باره تحولات اين كشور بعد از انقلاب مخملين و همچنين آينده همكاري اين كشور با آمريكا گفتگو كند.

بوش درجريان سفر اروپايي خود و قبل از عزيمت به روسيه ، به كشورهاي لتوني و هلند سفر كرده بود تا د رمراسم يادبود ي كه به مناسبت پيروزي اروپا در جنگ جهاني دوم در اين كشورها برگزار شده بود شركت كند.

وي در جريان ديدار خود با ويرا وايكه فرايبرگا رئيس جمهور لتوني در ريگا پايتخت اين كشور ، از مردم منطقه بالتيك ، عراق و اوكراين به خاطر تلاشي كه در خصوص برقراري دمكراسي و آزادي داشتند تشكر و قدرداني كرد و بلاروس را به عنوان آخرين ديكتاتوري اروپا معرفي كرد .

وي همچنين از مردم كشورهاي منطقه بالتيك نظير لتوني ، ليتواني و غيره خواسته بود تا دست در دست هم داده و با كمك يكديگر آزادي و دمكراسي را براي كشور همسايه خود بلاروس به ارمغان آورند.

لازم به ذكر است كه اظهارات مداخله جويانه رئيس جمهور آمريكا واكنش و اعتراض الكساندر لوكاشنكو رئيس جمهور بلاروس را به همراه داشته است .

از طرف ديگر روز گذشته صدها هلندي در آستانه ورود جرج بوش رئيس جمهور ايالات متحده به كشورشان به نشانه اعتراض به سياست هاي وي به خيابان ها ي آمستردام آمده و در مقابل كنسولگري آمريكا دست به تظاهرات زدند.