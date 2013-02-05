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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۶

عسگری:

میل به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی افزایش یافته است

میل به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی افزایش یافته است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی گفت: با ایجاد زیرساخت ها و جذب اعتبارات در شهرک های صنعتی استان ، بخش خصوصی و سرمایه گذاران علاقه خاصی برای سرمایه گذاری در این مناطق از خود نشان داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدعلی عسگری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه پل ورودی شهرک صنعتی اهر گفت: این پل نقش عمده ای در جذب سرمایه گذار برای این شهرک داشته است با جذب اعتبارات لازم و با توجه به شرایط خاص منطقه در جریان زلزله ناگوار اخیر در کمتر از شش ماه به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: طبق برآوردها قرار بود این پروژه در 25 ماه به بهره برداری برسد ولی با تزریق 13 میلیارد ریال در کمتر از شش ماه به بهره برداری رسید.

وی در مورد مشخصات فیزیکی این پروژه گفت: این پل دارای پنج دهانه 20 متری به طول 108 متر که دارای 12 ستون به قطر 1/2 متر است می باشد.

عسگری همچنین در مورد مزایای استقرار صنایع در شهرک های صنعتی گفت: عدم نیاز به دریافت مجوزهای جداگانه از ادارات مختلف و مستثنی بودن از قانون شهرداری ها از عمده مزایای سرمایه گذاری در این شهرک هاست.

وی همچنین گفت: با رفع مشکل روشنایی و بهبود وضعیت خیابان های شهرک صنعتی اهر ، شاهد رونق اشتغال جوانان را افزایش تولید ملی در این شهرک خواهیم بود.

کد مطلب 1809391

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