میل به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدعلی عسگری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه پل ورودی شهرک صنعتی اهر گفت: این پل نقش عمده ای در جذب سرمایه گذار برای این شهرک داشته است با جذب اعتبارات لازم و با توجه به شرایط خاص منطقه در جریان زلزله ناگوار اخیر در کمتر از شش ماه به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: طبق برآوردها قرار بود این پروژه در 25 ماه به بهره برداری برسد ولی با تزریق 13 میلیارد ریال در کمتر از شش ماه به بهره برداری رسید.

وی در مورد مشخصات فیزیکی این پروژه گفت: این پل دارای پنج دهانه 20 متری به طول 108 متر که دارای 12 ستون به قطر 1/2 متر است می باشد.

عسگری همچنین در مورد مزایای استقرار صنایع در شهرک های صنعتی گفت: عدم نیاز به دریافت مجوزهای جداگانه از ادارات مختلف و مستثنی بودن از قانون شهرداری ها از عمده مزایای سرمایه گذاری در این شهرک هاست.

وی همچنین گفت: با رفع مشکل روشنایی و بهبود وضعیت خیابان های شهرک صنعتی اهر ، شاهد رونق اشتغال جوانان را افزایش تولید ملی در این شهرک خواهیم بود.