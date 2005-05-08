پگاه حرفي براي گفتن نداشت // ليگ ايران براي قضاوت قهرماني كوچك است

به گزارش خبرنگار" مهر"رسول كربكندي سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن پس ازپايان ديدارتيمش مقابل پگاه درجمع خبرنگاران با بيان مطلب فوق افزود: تيم ما پس ازسال نودرهيچ ديداري برنده نشده بود وبازيكنان انگيزه لازم براي موفقيت را نداشتند، اما با اين برتري اميدوارم انگيزه لازم به تيم ما تزريق شده باشد وبتوانيم بازيهاي باقي مانده را با موفقيت پشت سربگذاريم.

وي درخصوص اين بازي نيزگفت: پگاه دراين مسابقه حرف زيادي براي گفتن نداشت وبيشتراوقات توپ وزمين دراختيارتيم ما بود.

كربكندي درمورد حضورش دركميته انضباطي نيزيادآورشد: در اين كميته توضيحات به حق خود را ارايه كرديم و اتفاقات را صادقانه براي دوستان كميته انضباطي تشريح كرديم كه جا دارد ازآنها بخاطرتوجهشان به سخنان ما تشكركنم.

سرمربي ذوب آهن درمورد شانس قهرماني تيمش درمسابقات ليگ امسال تصريح كرد: چهارتيم بالاي جدول شانس قهرماني دارند، اما درصد اين شانسها با هم متفاوت است كه درمجموع فولاد شانس بيشتري براي كسب قهرماني دارد.

وي درمورد قضاوت محسن قهرماني نيز اظهارداشت: وي يكي ازبهترين داوران فوتبال ماست كه به عقيده من ليگ ايران براي وي كوچك است. هرچند برخي آوانتاژهاي وي به ضررما تمام شد، اما درمجموع شاهد قضاوت بسيارخوبي از اين داورخوب كشورمان بوديم.