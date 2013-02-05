طرح ملی مهندسان فردا در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کلام اله صفری ظهر سه شنبه در جمع مدیران و موسسان آموزشگاههای آزاد استان اضافه کرد: این آموزش ها برای دانش آموزان دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و همچنین سایر نوجوانان و جوانان جویای مهارت از تابستان امسال آغاز شده است.

وی افزود: به منظور آموزش مهارت های عملی به عنوان پایه و اساسی برای توانمندسازی نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآفرین و همچنین ایجاد زمینه های اشتغال قبل از ورود به دانشگاه، طرح ملی آموزش مهندسان فردا با رویکرد مسئله محور را در چندین حرفه مهارتی تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان متذکر شد: این آموزش ها در رشته هایی همچون رباتیک، ساخت هواپیماهای مدل، ساخت زیردریایی، رایانه، انیمیشن و متحرک سازی، طراحی سایت، بورس و تجارت الکترونیک، کمیکار، تولید قطعات پلاستیک و کامپوزیتی، سازه های ماکارونی، گیوه بافی، عروسک سازی و... برگزار می شود.

هفت مرکز فنی حرفه ای در اردبیل دارای چارت تشکیلاتی شد

وی همچنین از تشکیلاتی شدن چارت هفت مرکز آموزش فنی و حرفه ای فاقد چارت در این استان خبر داد و یادآور شد: این مراکز در راستای طرح تشکسلاتی کردن بیش از260 مرکز آموزش فنی و حرفه ای فاقد چارت در سطح کشور صورت گرفته است.

صفری افزود: تا پایان سال گذشته 271 مرکز آموزش فنی و حرفه ای فاقد چارت تشکیلاتی در سراسر کشور شناسایی شده بود که تا کنون 263 مرکز در 31 استان کشور دارای چارت تشکیلاتی شده که اردبیل با هفت مرکز در بین این مراکز قرار گرفته است.

وی با اشاره به تمهیدات سازمان برای مقابله با تحریم ها و همگام شدن با تمهیدات سازمان در وضعیت اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در این خصوص افزایش اثربخشی و کارآیی آموزشهای مهارتی، آموزش مبتنی بر محیط کار و افزایش اعتماد به نفس در کارآموزان ضروری است.

صفری ارتقای بهره وری آموزشهای مهارتی، حل معضل بیکاری، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش بیکاری پنهان، حفظ اشتغال روستاییان و رشد و توسعه مشاغل خانگی را یادآور شد و ادامه داد: مدل آموزشی جدیدی با عنوان مدل آموزش بازار محور، آموزش، تولید، بازاریابی و فروش طراحی شده تا این ضروریات تامین شود.