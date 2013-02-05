گفتمان ثابت انقلاب اسلامی ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در مراسم تقدیر از قضات وکارکنان بازنشسته دادستانی انتظامی قضات گفت: در طول تاریخ انقلاب اسلامی گروه و جریانات مختلف آمدند و رفتند و آنچه توانست انقلاب را در برابر دشمنان نگه دارد گفتمان ثابت در ولایت فقیه است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به شکل گیری شاخصه های امت در جوامع گفت: امت درجامعه اسلامی دارای چند عنصر است که از جمله می‌توان به دارای مقصد و هدف بودن آن اشاره کرد.

وی افزود: عنصر دومی که در امت نهادینه است پویایی و در حال حرکت بودن است و هیچ وقت امت ایستا نمی‌باشد و عنصر سومی که امت را به هدف نزدیک می‌کند و سرمایه‌ای عظیم معنوی به شمار می‌آید. امام و مقتدای امت است که با خداخواهی و خداپرستی به همراه امت هدف را دنبال می‌کنند و در مقابل آنها خودخواهان و خودپرستان نمی‌خواهند امت به اهداف عالیه خود برسند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب ها متفاوت است گفت: آن چیزی که این انقلاب را با سایر انقلاب‌ها متمایز می‌کند جامعیت ، مردمی و اسلامی بودن آن است که همزمان نفی استبداد داخلی و استعمار خارجی را داشته است.

وی افزود: پس از 34 سال از انقلاب اسلامی شعارها همان شعارهای ابتدای انقلاب و پابرجاست و ماهیت انقلاب اسلامی نیز گسترش پیدا کرده است.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به دهه‌های انقلاب اسلامی گفت: دشمن تلاش کرد در دهه اول، انقلاب اسلامی شکل نگیرد و تاسیس نشود و در دهه اول وقتی همه تلاششان برای عدم تاسیس جمهوری اسلامی به نتیجه نرسید.سپس تلاش کردند در دهه دوم نظام اسلامی ثبات پیدا نکند و دشمن در صدد ناکارآمدی نظام بود تا اقتصاد، قضا و سیاست نظام مبنای اسلامی و دینی نداشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان ساخت: تلاش دشمن در دهه سوم این بود که انقلاب اسلامی الگوی سایر کشورهای اسلامی نشود و پیامش به سایر ملت ها نرسد و اسلام هراسی، ایران هراسی و انقلاب هراسی را ترویج کند، دشمن تلاش کرد تا هویت اسلام و انقلاب بویژه در کشورهای منطقه توسعه ای نداشته باشد.

وی افزود: علیرغم همه دشمنی‌ها و کارشکنی‌ها انقلاب اسلامی در درون مرزها متوقف نشد و ملت های اسلامی منطقه هویت خود را بازیافتند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: صفحات تاریخ انقلاب اسلامی را که ورق می‌زنیم فتنه‌ها کم نبودند و آنچه توانست انقلاب را در برابر دشمنان نگه دارد رهبری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و گفتمان ثابت در ولایت فقیه بود.

وی افزود: امامت و ولایت در جامعه اسلامی برای آن است که مدینه فاضله شکل گیرد و امت به آرمان شهر اسلامی یا همان دارالسلام رهنمون شوند.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه شکل گیری جوامع دیگر بر اساس قراردادهای اجتماعی است گفت: در جامعه اسلامی عقلانیت، معنویت ، عدالت و اخلاق حاکم است و زیربنای آن توحید می‌باشد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: دشمن دست بردار نیست و تلاش می‌کند در دهه چهارم انقلاب اسلامی که به فرموده مقام معظم رهبری «دهه توسعه و پیشرفت» است تردید ایجاد کند و حرکت رو به پیشرفت نظام را متوقف کند.

وی افزود: یکی از ویژگی های نظام اسلامی در دهه چهارم این است که الگویی برای سایر کشورها شده و کشورهای اسلامی رسمی و غیر رسمی خواهان استفاده از تجربیات نظام اسلامی در ابعاد مختلف هستند.

معاون اول قوه قضاییه در بخشی دیگر از سخنان خود به ارائه هر چه بهتر شکل دادرسی در کشور اشاره کرد و گفت: سرعت و دقت و رفع اطاله دادرسی و رسیدن سریع مردم به حقوق از ویژگی‌های دستگاه قضایی مطلوب است.

وی کار کارشناسی و وکالت در دستگاه قضایی را حائز اهمیت دانست و گفت: باید تمام ابزارهای اجرای عدالت هماهنگ باشند و احقاق حق و ابطال باطل را در نظر داشته باشند.

وی افزود: در طول تاریخ انقلاب اسلامی قضات شریف و پاکدامنی در نظام اسلامی بوده‌اند که سالم و صالح زندگی کرده‌اند و الگویی برای نظام قضایی به شمار می‌آیند و چهره‌های خوب در دستگاه قضایی کم نیست.

حجت الاسلام رئیسی به لزوم نظارت و کنترل در دستگاه قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: در علم مدیریت این بحث مطرح است که اصل بر کنترل است یا نظارت که باید اذعان داشت هم کنترل و هم نظارت لازمه کار است و به هیچ عنوان یکی نافی دیگری نیست.

وی افزود: نظارت و کنترل نشانه بی اعتمادی نیست بلکه سیستم را حفظ و صیانت می‌کند و از هرگونه آسیبی مصون می‌دارد و دادسرای انتظامی قضات عیونی برای رئیس محترم قوه قضاییه هستند.

معاون اول قوه قضاییه با قدردانی از زحمات انجام شده در دادسرای انتظامی قضات گفت: سرمایه یک سازمان نیروی انسانی است و جایگزینی نیرو بویژه نیروهای کارآمد به سهولت انجام نمی‌گیرد و به سهم خود و از طرف رئیس محترم قوه قضاییه از شما تشکر می‌کنم و امیدواریم شما در مجموعه‌ها و صحنه‌های دیگر کمک دستگاه قضایی باشید زیرا تجربه‌ای که شما دارید گرانبهاست.

در پایان این مراسم با اهدای لوح و هدایا از 3 نفر از قضات بازنشسته و همچنین تعدادی دیگر از قضات و کارکنان اداری دادسرای انتظامی قضات به دست معاون اول قوه قضاییه و دادستان انتظامی قضات تقدیر شد.