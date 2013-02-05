مشکل آمریکا با انقلاب در موضوع اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی پیش از ظهر سه شنبه در همایش "روحانیت، بصیرت در سایه ولایت" با بیان اینکه مشکل آمریکا با ایران بر سر اسلام نبوی و علوی است، اظهار داشت: پرچم اسلام علوی و نبوی در حال حاضر در جهان اسلام در دست مردم ایران است.

صحنه های نبرد بسیارسخت شده است

سعیدی با بیان اینکه مرز های انقلابی را طی کرده ایم و مرز نبرد با کفر و استکبار در اقصی نقاط مرزهای جغرافیای جهان اسلام است، بیان داشت: صحنه های نبرد بسیارسخت شده و مردم ملت ایران در این صحنه ها ایستادگی می کنند.

فتنه 88 کامل ترین فتنه در دوران 34 سال انقلاب

وی با اشاره به اینکه در این 34 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فتنه ای و چالش های زیادی وجود داشته که مردم این ملت با آن روبه رو بودند، بیان داشت: فتنه سال 88 مصداق کامل ترین فتنه در این دوران بود.

عناصر فتنه سال 88 سه عنصر بودند

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه عناصر فتنه سال 88 سه عنصر بودند، یادآورشد: این عناصر شامل عناصر روی صحنه، مباشرین و عناصر پشت صحنه بودند.

عناصر پشت صحنه فتنه 88 شناسایی شوند

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به اینکه در راستای فتنه سال 88 باید عناصر پشت صحنه شناسایی شوند، بیان داشت: شناسایی عناصر پشت صحنه بسیار سخت و مشکل است.

دشمن یارگزینی خود را برای فتنه ها از یاران امام انتخاب می کند

وی با بیان اینکه دشمن یار گزینی و اتنخاب سرباز خود را بر علیه این نظام و انقلاب از صحابه و یاران امام انتخاب کرده است، عنوان کرد: ترکیب عوامل فتنه سال 88 قدرت طلبان داخلی، ضد انقلاب وطنی و نظام های سلطه بودند.

تحریم ها فتنه جدید دشمن

حجت الاسلام سعیدی با اشاره بر اینکه فتنه جدید که دشمن بر علیه این نظام و انقلاب آغاز کرده با محوریت تحریم است، تصریح کرد: دشمن سعی دارد بر روی بدنه جامعه و اقشار مختلف جامعه با توجه به تحریم ها فشار آورد.

وی با بیان اینکه وظیفه جامعه روحانیت در حال حاضر در جامعه شناسایی توطئه و ارشاد مردم است، بیان داشت: کلید دستیابی به پیروزی استقامت در برابر تمام توطئه ها و مشکلات است.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره بر اینکه امکان تکرار فتنه دیگر در انتخابات وجود دارد ، بیان داشت: مردم برای انتخابات شکوهمند بادی آماده و آگاه باشند.