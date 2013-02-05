۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۲۱

سرچه پیما خبر داد:

افتتاح 139 پروژه با اعتبار 806 میلیارد ریال در شهریار

شهریار - خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی فرماندار شهریار از افتتاح 139 پروژه با اعتبار 806 میلیارد ریال همزمان با دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

حسین سرچه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شهرستان شهریار نیز همزمان با سراسر کشور شاهد افتتاح و بهره برداری از چندین پروژه عمرانی در حوزه شهر و روستا خواهد بود.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا 139 پروژه در نظر گرفته شده است که با اعتباری بالغ بر 806 میلیارد ریال به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: از تعداد کل پروژه های عمرانی در دست افتتاح، 95 پروژه در حوزه شهری و 44 پروژه در حوزه روستایی است که هزینه احداث آنها از محل اعتبارات تملک دارایی استانی، شهرداریها و دهیاریهای شهرستان تامین شده است.

معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان شهریار گفت: با گذشت چندین روز از آغاز ایام الله دهه فجر، تاکنون بخشی از پروژه های مذکور افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است، برنامه ریزیها بر این است که مابقی پروژه ها نیز در اسرع وقت و با حضور مسئولان استانی افتتاح شود.

