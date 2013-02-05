افتتاح 139 پروژه با اعتبار 806 میلیارد ریال در شهریار

حسین سرچه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شهرستان شهریار نیز همزمان با سراسر کشور شاهد افتتاح و بهره برداری از چندین پروژه عمرانی در حوزه شهر و روستا خواهد بود.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا 139 پروژه در نظر گرفته شده است که با اعتباری بالغ بر 806 میلیارد ریال به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: از تعداد کل پروژه های عمرانی در دست افتتاح، 95 پروژه در حوزه شهری و 44 پروژه در حوزه روستایی است که هزینه احداث آنها از محل اعتبارات تملک دارایی استانی، شهرداریها و دهیاریهای شهرستان تامین شده است.

معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان شهریار گفت: با گذشت چندین روز از آغاز ایام الله دهه فجر، تاکنون بخشی از پروژه های مذکور افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است، برنامه ریزیها بر این است که مابقی پروژه ها نیز در اسرع وقت و با حضور مسئولان استانی افتتاح شود.