تشریح دیدگاه ایران درباره بحران مالی و سوریه در اجلاس وزیران سازمان همکاری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه که برای شرکت در نشست وزرای خارجه دوازدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در قاهره بسر می برد، طی سخنانی با اشاره به ابتکار بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) در اعلام ایام ولادت نبی اکرم اسلام(ص) به عنوان هفته وحدت، همبستگی مسلمانان برای مسائل پیشرو را پیام اصلی هفته وحدت دانست و اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید داشته که تلاش های سازمان همکاری اسلامی می بایست معطوف به حل چالش ها و مشکلات مختلف امت اسلامی باشد.

وی افزود: از این رو جمهوری اسلامی ایران تلاش های زیادی را برای ایفای نقشی سازنده و ازطریق همکاری با همه طرفها ی علاقمند به صلح و امنیت بین الملل برای حل بحران های منطقه ای و جهان اسلام براساس ارزشها و منافع مشترک صورت داده است.

وزیر امور خارجه با اشاره به اذعان بسیاری از کشورها و سازمان های مختلف به نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در بازگشت امنیت و ثبات به افغانستان و عراق، به نگرانی کشورمان نسبت به تحولات کشور اسلامی مالی اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف عمیق خود از کشته شدن و همچنین آوارگی هزاران شهروند کشور مالی ، بر لزوم حفاظت از حاکمیت، وحدت ملی و تمامیت ارضی جمهوری مالی تأکید می نماید و خواستار توقف فوری خشونت ها و از

سرگیری مذاکرات صلح است.



صالحی تصریح کرد: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بحران شمال مالی صرفـاً ازطریق احترام بـه قطعنامه های سازمان ملل و حمایت از سازمان های منطقه ای مانند اتحادیه آفریقا و جامعه اقتصادی دولت های غرب آفریقا (اکوواس) حل خواهد شد و

در این راستا ایران نیز آمادگی خود را برای مشارکت در روند صلح و حفاظت ازتمامیت ارضی این کشور و همچنین همکاری با همسایگان مالی و سازمان های مؤثرمنطقه ای جهت پایان بخشیدن به خشونت ها و یافتن راه حلی برای بحران در این

کشور اعلام می دارد.



وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تشریح موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از هر ابتکاری که به برقراری صلح و ثبات در سوریه کمک کند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه باور دارد که این هدف از طریق گفتگوی سیاسی بین معارضین و دولت محقق خواهد شد و ایران در این راستا از ابتدای این بحران از ابتکاراتی چون تشکیل گروه تماس توسط مصر، ایران ، عربستان سعودی و ترکیه حمایت کرده است و همچنین در نشست فوق العاده سران کشورهای اسلامی به جهت دستیابی به یک راه حل منسجم مشارکت دارد.



صالحی همچنین با اشاره به برگزاری و میزبانی نشست مشورتی تهران در آگوست 2012 از سوی کشورمان و در ادامه ارائه یک طرح شش ماده ای برای برقراری صلح در سوریه در دسامبر 2012 افزود : ایران همواره دولت سوریه را نسبت به انجام اصلاحات ترغیب کرده و تأکید می کند که به منظور حل بحران سوریه جامعه جهانی می بایست همه طرف های سیاسی را برای مشارکت در یک گفتگوی ملی با دولت سوریه برای رسیدن به یک پروسه سیاسی صلح آمیز تشویق کنند و معارضین سوری می بایست برای مذاکره با دولت این کشور متقاعد شوند و نتیجه این مذاکرات بدون تحمیل راه حل خاصی باید توسط همگان مورد پذیرش قرار بگیرد و در کنار آن همچنین می بایست هر نوع مداخله در امور داخلی سوریه، انتقال سلاح به گروه های مختلف، تحریک اختلافات قومی و مذهبی متوقف شود.



علی اکبر صالحی با تأکید بر اینکه تحولات جدید در منطقه نباید توجه ها را از موضوع قدیمی ولی حیاتی و مهم فلسطین منحرف نماید، اظهارداشت : علیرغم همة تلاش هایی که در حمایت از ملت فلسطین صورت گرفته، این ملت همچنان زیر فشارهای فزاینده رژیم صهیونیستی قرار دارد و سازمان همکاری اسلامی، براساس اهداف و قواعد اولیه خود باید همچنان از موضع اصولی خود درحمایت کامل از فلسطین پافشاری کند.



وزیر امور خارجه کشورمان همچنین وجود سلاح های هسته ای در دست رژیم صهیونیستی را بزرگترین تهدید برای ثبات و امنیت منطقه خاورمیانه دانست وافزود: تا زمانی که رژیم صهیونیستی سیاست منافقانه اش در مورد تسلیحات اتمی راادامه می دهد و آمریکا نیز رویکرد معاف نمودن این رژیم از تعهد به معاهده عدم اشاعه را دنبال می کند، کسی نمی تواند انتظاری برای ایجاد یک منطقه عاری از سلاح اتمی در خاورمیانه داشته باشد، همچنانکه چنین سیاستی باعث شد تا کنفرانس ایجاد منطقه عاری از سلاح اتمی در خاورمیانه در سال گذشته در هلسینکی به تعطیلی کشیده شود ، این درحالی است که ایران و کشورهای عرب منطقه آمادگی خودبرای شرکت در این کنفرانس اعلام کرده بودند.



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره تقویت همکاری های اقتصادی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در سال های اخیر یاد آور شد: دستیابی به رشد اقتصادی از طریق همکاری های منطقه ای، راهکار مناسبی برای مقابله با چالش های ایجاد شده توسط جهانی شدن می باشد ، به ویژه در زمانی که اقتصاد جهان در حال مقابله با رکود اقتصادی است و در این ارائه کرده است .گفتگو درباره تعرفه های گمرکی، مبنایی مهم برای گسترش تجارت منطقه ای است که در سال های اخیر پیشرفت های زیادی داشته و چشم انداز روشنی از همگرایی اقتصادی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را پیش روی ما قرار می دهد.



وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سخنان خود ازبرگزاری و میزبانی گرم دوازدهمین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی توسط ملت و دولت مصر تقدیر و تشکر کرد.

