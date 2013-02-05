توقف صدور آرم طرح ترافیک اتوبوسهای فرسوده دولتی، نظامی و دانشگاهها

وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه می دانیم یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای پایتخت منابع متحرک و خودروهای دودزاست، گفت: بر اساس مصوبه اسفند 1390دولت، اتوبوسهای شهری با سن 8 سال به بالا، اتوبوسهای برون‌شهری با سن 12 سال به بالا و مینی‌بوسها با سن 10 سال به بالا اجازه تردد در کلانشهر تهران را ندارند. هر چند این مصوبه تا این لحظه به هزاران دلیل و بهانه رنگ اجرا به خود ندیده است اما نکته جالب هم وجود دارد.

مشاور معاون شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه متاسفانه دستگاههای دولتی و نظامی در تهران اتوبوسهای فرسوده، قراضه و از رده خارج را که از سیستم تردد برون‌شهری خارج می‌شوند مجددا به عنوان سرویس در داخل تهران بکارگیری می کنند، اظهار داشت: همین امر موجب شده در ساعات صبح و تعطیلی این بخش‌ها شاهد دود غلیظی در اطراف این اماکن و متعاقب آن در شهر تهران باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد داده ایم از سال آینده هیچ‌یک از خودروهای سرویس‌های دستگاه‌های دولتی، نظامی و دانشگاه‌ها که بر اساس مصوبه دولت فرسوده باشند و اجازه تردد در تهران نداشته باشند، بدون توجه به دریافت یا عدم دریافت برگه معاینه فنی، مجوز طرح ترافیک نخواهند گرفت.

نوروزی خاطرنشان کرد: ما قصد داشتیم به این سرویسها مجوز طرح ترافیک 92 را ندهیم ولی با توجه به نزدیکی آخر سال و قراردادی که با رانندگان این سرویسها بود و پس از بررسیهای انجام شده مقرر شد یکسال به این ارگانها مهلت داده شود تا نسبت به جایگزینی سرویسهای خود اقدام کنند.

مشاور معاون شهردار تهران با بیان اینکه در صورت عدم جایگزینی، هیچ یک از سرویس‌های فرسوده دستگاه‌های دولتی، نظامی و دانشگاه‌ها در سال 93 مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک دریافت نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهمی که مدنظر است اتخاذ تمهیدات ویژه‌ای برای ممنوعیت صدور مجوز روزانه طرح ترافیک برای خودروهای فرسوده در پایتخت است.

وی در پایان گفت: طرح جامعی در این خصوص تدوین شده است تا صدور مجوزهای طرح ترافیک روزانه و هفتگی برای خودروهای فرسوده متوقف شود که در این زمینه نیازمند همکاری نیروی انتظامی هستیم و بزودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.