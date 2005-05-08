9/99 درصد سقوط تيم ما قطعي شد

به گزارش خبرنگار" مهر" برندكراس سرمربي تيم فوتبال پگاه گيلان پس ازبازي مقابل ذوب آهن درجمع خبرنگاران گفت: داوردر اين مسابقه اشتباهاتي داشت كه نگرفتن يك پنالتي در اين مسابقه يكي از ين موارد بود كه متاسفانه اين اشتباهات براي اولين بار نيست كه به ضرر ما تمام مي شود.

وي با اشاره به برنامه ريزي فدراسيون فوتبال خاطرنشان كرد: برنامه ريزي فدراسيون فوتبال ايران براي مسابقات ليگ برترناجور است وفاصله زماني بازيها مناسب نيست وبا اينكه زمان ديدارهاي مقدماتي جام جهاني نيز مشخص است، بازهم برنامه ريزي مشخصي وجود ندارد. من اعتقاد دارم ليگ حرفه بايد زمان آغاز وپايانش به طوركامل مشخص باشد كه درفوتبال ايران اينگونه نيست.

كراس تصريح كرد: درزمينه سقوط پگاه دلايل مختلفي وجود دارد كه من نمي توانم به برخي آنها كه مربوط به مسايل شخصي است صحبت كنم واگرشما هرگونه سوالي دراين زمينه داشته باشيد ازمن پاسخي نخواهيد شنيد.

وي درپايان در مورد بازي هفته آينده مقابل فولاد خوزستان اظهارداشت: ما به بازي جوانمردانه اعتقاد داريم وبا تمام قوا به مصاف صدرنشين ليگ برترخواهيم رفت.