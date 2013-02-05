۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

حجت الاسلام نکونام:

وحدت در بین مردم و مسئولین ضروری است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در چهار و محال بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: وحدت در بین مردم و مسئولین ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام  پیش از ظهر سه شنبه در همایش "روحانیت، بصیرت در سایه ولایت" با بیان اینکه جامعه روحانیت مکلفند از این نظام حمایت کنند، اظهار داشت: باید کوشیده شود که وحدت در بین مردم حفظ شود.

حجت الاسلام محمد علی نکونام با بیان اینکه نظام از آن حوزه و روحانیت است، بیان داشت: پشتیبان اول و آخر نظام روحانیت است و اگر نظام وجود نداشته باشد روحانیت هم وجود نخواهد داشت.
 
وی بیان داشت: باید به مسئولین از سوی جامعه روحانیت هشدار داده شود.
 
نماینده ولی فقیه در چهار و محال بختیاری  و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه وحدت در بین مسئولین ضروری است، عنوان کرد: دشمن در انتظار فرصتی برای ضربه زدن به اسلام و کشور است.
