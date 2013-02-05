پرچم حجاب در ایران ایستادگی در مقابل استکبار و استبداد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز ، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش تجلیل از طلایه‌داران عفاف و حجاب با اشاره به اینکه دهه فجر حاصل خون شهدا است، اظهار کرد: باز شدن مسیر و پیمودن تعالی و تکامل بشریت و در هم شکستن طاغوت مرهون خون شهدایی است که ما امروز توفیق استمرار ادامه راه طولانی آنها را پیدا کرده‌ایم.

وی افزود: بسیاری از شهدا این جمله زیبا را در وصیتنامه خود تنظیم کرده‌اند که حجاب تو برگرفته از خون سرخ من است و امروز این سنت در مسیر عفاف و حجاب همچنان باقی مانده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: همایش امروز حجاب و عفاف در مسیر بزرگداشت 7 هزار زن شهید انقلاب اسلامی و بزرگواری کسانی که صدها هزار شهید در این راه دادند و در مقابل دشمنانی که تلاش کردند حجاب را از بین ببرند ایستادگی کردند.

وی با بیان اینکه حجاب ندای فطرت انسان است و انسان با عفت به سمت کمال و ایمان هدایت می‌شود، ادامه داد: ارزش‌ها و بایدها و نبایدهای اسلام در مسیری است که مدیریت جسم و غریزه را در اختیار خود قرار داده است در حالی که در جوامع غربی این گذرگاه جسم و غریزه و حالت‌های شهوانی از مدیریت خود انسان خارج و در اختیار غرایز حیوانی انسان قرار گرفته است.

سردار نقدی گفت: سخت‌گیری و سرکشی دشمنان شیطانی با حجاب برای این است که استقلال، استمرار را به وسیله تکرار خود از انسان‌ها گرفته و آن را تحت اختیار خود درآورد.

وی اضافه کرد: در جوامع غربی انسان‌ها با غرایز خود زندگی می‌کنند و این غرایز خود را در سطح حیوانی تنزل داده‌اند چنانکه همچون فرعون این انسان با جنبه را که می‌تواند خود را به بالا ببرد چنان حقیر و کوچک کردند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان تصریح کرد: ابرقدرت‌ها، زورگوها و حاکمان استکبار آزادی بشر را به این طریق می‌خواهند بگیرند و آنها را به بهره‌‌کشی و بهره‌وری مادی خود درآورند.

نقدی اظهار کرد: خیلی طبیعی است که نقطه مقابل عفاف و حجاب حتی اگر بدترین انسان‌ها که سال‌های متوالی در جهان غرب و با تدبیر حیوانی زندگی کرده‌اند و جسمش را نپوشانده است و در بدترین صحنه‌های هالیوودی زندگی خود را گذرانده‌اند باز ناخودآگاه این بدترین انسان‌ها تمایل به پوشش و حجاب دارند.

وی با تأکید به اینکه استکبار می‌خواهد جوانان ما همچون حیوان سیرک باشد، گفت: همانطور که حیوانات سیرک با کم و زیاد کردن میزان غذا و میل‌های شهوانی تسلیم می‌شوند صاحبان استکبار هم می‌خواهند جوانان ما را همچون صاحبان سیرکی تحت کنترل و اسارت خود درآورند.

وی با بیان اینکه زنان ما عزت و آزادگی را با حجاب و تکاپو در عرصه‌های مختلف اجتماعی تجربه کرده‌اند، گفت: زنان روزگار قدیم ما همچون زن ناصر‌الدین شاه هنگامی که ناصر‌الدین شاه را در هنگام قلیان کشیدن و انگیزه‌های شهوانی دید عکس‌العمل نشان داد و احساس خطر کرد.

وی گفت: کشور ایران با چنین زنانی روبه‌رو است که در مکتب‌های شهوانی چنین می‌توانند جرأت داشته باشند و جلوی آن مقابله کنند.

سردار نقدی افزود: دشمن از زنانی که پنج فرزند جوان خود را در سختی بزرگ می‌کند و آنها را به جبهه‌های جنگ می‌فرستد و می‌گوید شیر خودم را حلالت نمی‌کنم اگر به جنگ نروی می‌ترسم.

نقدی افزود: دشمن می‌خواهد محبت ما را در این راه از تک تک مادران ما با بی‌عفتی و بی‌حجابی بگیرد در حالی که 220هزار شهید در کشور داریم که حاصل تربیت و حیاء و حجاب دامن مادرانی پاکدامن و آزاده رشد پیدا کرده‌اند.

نقدی افزود: کشورهای استکبار، استبداد و استعمار بسیار خطرناک هستند و می‌خواهند پرچم حجاب را در مقابل استکبار و استبداد از بین ببرند.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از زنان جامعه ما با داشتن حجاب به پیشرفت و تعالی رسیده‌اند گفت: 34 سال حضور زن در جمهوری اسلامی ایران این دروغ دشمن را برملا کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: 59 سال از کشف حجاب رضاخان می‌گذرد اما هنوز دشمن نتوانسته است حتی با زور زنان ما را مجبور به بی‌عفتی کند.

وی تأکید کرد: بسیاری از زنان و متخصصان جامعه ما در این 34 سال در تمامی رشته‌ها توانسته‌اند به جایگاه‌های بزرگ علمی در عرصه بین‌المللی دست پیدا کنند و مدال علمی کسب کنند.

وی افزود: امروز هیچ کس باور نمی‌کند که حجاب مانعی برای فعالیت‌ زنان ما باشد و در جمهوری اسلامی زنان فعال‌تر از زنان سایر کشورها در همه عرصه‌های علمی هستند.

وی در بخشی از صحبت‌های خود گفت: غربی‌ها غرایز حیوانی و شهوانی را در خود آنقدر تقویت کرده‌اند که امروزه جوامع آنها دچار انحلال شده است چنانکه 60 درصد طلاق و ارتباط خانوادگی حاصل از غرایز حیوانی و جنسی آنها است زیرا که سطح زندگی آنها غربی و به سمت بی‌حجابی است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: رشد جمعیت در جوامع غربی به حالت معکوس و تک نفره و در حال نابودی است چرا که جامعه به سمت خروج از زندگی خانوادگی و بی‌عفتی می‌رود و در یک کلام می‌توان گفت کسی دروغ غربی‌ها را در ارتباط با اینکه حجاب محدودیت است امروز نمی‌تواند باور کند.