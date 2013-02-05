خوزستان در فعالیتهای مطبوعاتی جزو استانهای مطرح است

به گزارش خبرنگار مهر، سید لطف الله سپهر پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح سرای روزنامه نگاران خوزستان اظهار کرد: در حوزه فرهنگ فعالیتهای متعددی در استان خوزستان انجام شده که از جمله می توان به برگزاری نمایشگاه کتاب استان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب خوزستان در سال جاری بیش از 300 هزار نفر بازدید کننده و یک میلیارد تومان فروش داشته، افزود: فعالیتهای فرهنگی استان همواره با استقبال زیادی همراه بوده است.

سپهر با اشاره به راه اندازی سرای روزنامه نگاران در خوزستان، گفت: سرای روزنامه نگاران که جزو خروجی های دولت دهم است، فضای مطلوبی برای فعالیت بهتر روزنامه نگاران و اصحاب رسانه فراهم می کند.

وی تصریح کرد: این مجموعه در راستای تبادل تجربیات، اندیشه ها و افکار و همچنین فعالیتهای تخصصی ، آموزشی، نمایشگاهی و کارگاههای آموزشی می تواند خدمات مطلوبی به مطبوعات ارائه دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خوزستان افزود: این سرا فضایی مناسب برای استفاده بهتر روزنامه‌ نگاران و خبرنگاران جهت تبادل اطلاعات، هم ‌فکری و استفاده از تجربیات دیگر روزنامه‌ نگاران به ویژه پیشکسوتان عرصه فرهنگ و اصحاب رسانه است.

وی به جایگاه خوزستان در بخش مطبوعات اشاره کرد و گفت: استان خوزستان بعد از تهران به لحاظ کمیت و کیفیت در فعالیتهای مطبوعاتی به ویژه در بخش رسانه مکتوب جزو استانهای مطرح کشور است.



سپهر با اشاره به وجود بیش از 90 نشریه فعال در استان خوزستان، افزود: نشریات خوزستان به لحاظ فعالیتهای فرهنگی، همراهی با سیاست های نظام و انعکاس عملکرد و همچنین به لحاظ مسائل فنی و تخصصی جزو برترین ها هستند.



وی اظهار امیدواری کرد که با افتتاح سرای روزنامه ‌نگاران استان بتوانیم نسبت به اجرای برنامه‌های دقیق این سرا و حمایت ویژه از اصحاب رسانه، روزنامه‌ نگاران و خبرنگاران استان اقدام کنیم.