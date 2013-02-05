۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

کودکان و نوجوانان یاسوجی دهه فجر را گرامی داشتند

یاسوج – خبرگزاری مهر: جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور پرشور کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با اجرای برنامه های شاد و متنوع همراه بود، کودکان و نوجوانان با رویدادهای انقلاب اسلامی آشنا شدند.

مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی نیز صبح سه شنبه در این مراسم گفت: بازگویی حوادث انقلاب و انتقال مفاهیم آن برای کودکان و نوجوانانی که در جریان رویدادهای انقلاب نبودند و شاید درک اتفاقات آن دوران برایش آسان نباشد، باید با شیوه های متناسب با آنها انجام شود.

سیدهانی حسینی افزود: کودکان و نوجوانان آینده سازان این مملکت هستند و انتقال ارزشهای انقلاب به آنان ضروری است.

وی بیان کرد: باید کودکان و نوجوانان را در همین سنین با رویدادهای انقلاب اسلامی آشنا تا آنها را در مقابل هجمه های فرهنگی بیگانگان مصون کرد.

حسینی یادآورشد: دشمن پیوسته به دنبال کم رنگ کردن ارزشهای انقلاب اسلامی به خصوص در بین نسل جوان و نوجوان است و برگزاری این چنین برنامه هایی می تواند نقشه های دشمنان را نقش بر آب کند.

