سیاستهای تشویقی در زیباتر شدن نمای ساختمانهای شهر تاثیرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی با بیان این مطلب افزود: زیباسازی نمای ساختمانها و حذف زوائد فیزیکی قطعا در زیبایی شهرمان تاثیرگذار است، البته در ساخت و سازهای چند سال گذشته شهر تهران به نمای خانهها به ویژه ساختمانهای اداری و تجاری توجه ویژهای شده است.
وی با بیان اینکه داشتن شهر زیبا در گرو وجود ساختمانهایی با نمایی مناسب است، تصریح کرد: اگرچه در حال حاضر نماهای برخی از ساختمانها به ویژه ساختمانهای تجاری از جنس شیشه هستند و از این بابت نگرانی در بخش امنیتی در زمان وقوع حوادث وجود دارد اما در مجموع نمای ساختمانهای شهر نسبت به گذشته بهبود یافته است.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به اینکه در گذشته نه چندان دور شهروندان تمایلی به زیباسازی نماهای خانههای شخصیشان نداشتند، گفت: خوشبختانه امروز شهروندان به نمای ساختمانشان اهمیت میدهند و مدیریت شهری باید به دلیل مشارکت مردم در زیباسازی نمای ساختمانهای مسکونی از آنها قدردانی کند.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه شناسایی و انتخاب نماهای ساختمانی چشمنواز و آراسته در قالب طرح «پلاک طلایی» از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران گام ارزشمندی در جهت تشویق و فرهنگسازی مردم برای بهسازی نمای ساختمانها است، افزود: با این طرح شهروندان بیش از پیش تشویق میشوند نسبت به زیباسازی نمای ساختمانهایشان اقدام کنند.
عبداللهی پیشنهاد کرد: در انتخاب نمای ساختمانها در قالب جشنواره پلاک طلایی باید به مولفههایی همچون هویت ایرانی و اسلامی نیز توجه شود و اولویت در انتخاب نماهایی با چنین ویژگیهایی باشد.
نخستین جشنواره انتخاب برترین نماهای ساختمانهای مسکونی تهران (پلاک طلایی) به همت سازمان زیباسازی شهر تهران از تاریخ 15 بهمن ماه تا 5 اسفندماه 1391 در منطقه 13 شهرداری تهران برگزار میشود.
