دو پروژه در سیستان و بلوچستان ازطریق ویدئو کنفرانس افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میری ظهر سه شنبه در جلسه ای که به منظور تشریح چگونگی افتتاح این طرح ها در سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: بهمن ماه جاری چهار هزار و 623 پروژه مهم در روستاهای کشور بدست رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.

وی گفت: بیشتر این طرح ها و پروژه ها در زمینه عمران، بهسازی و بهداشت و درمان است که در روستاهای کشور اجرا شده و مراسم بهره برداری از آنها در هشت استان بصورت همزمان از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد دو پروژه در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است، افزود: یک باب سالن ورزشی در روستای حسن خو شهرستان زهک و یک واحد مرکز بهداشتی - درمانی در روستای چاه شور شهرستان دلگان از جمله این طرح ها است که با حضور مسئولین استانی، همزمان از طریق ویدئو کنفرانس در یکی از هشت استان کشور بدست رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان بر همکاری دستگاه های مربوطه بر هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم تاکید کرد.