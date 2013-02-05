تدوین بودجه سال آینده بر اساس تولید و اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، غلاممحمد زارعی در حاشیه مراسم گرامیداشت ایام دهه فجر در محل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز در مجلس مصوب شد که با دلالان و اخلالگران بازار ارز و سکه برخورد جدی صورت گیرد و تمهیداتی در این باره در حال انجام است تا این مشکل برطرف شود.
وی افزود: یکی از این دلایل تأخیر در ارسال بودجه هم همین نوسانات نرخ ارز بود که برای قیمت ارز و دلار پیشبینی دقیقی وجود نداشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هفته آینده مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه را تحویل میگیرد و در یک مدت زمان 40 الی 50 روزه در کمیسیونهای تخصصی خود، کمیسیون تلفیق و در صحن علنی مجلس، بررسی میکند.
زارعی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز بر حوزههای اقتصادی و صنعت کشور لطماتی وارد کرده است، اما در این باره برنامهریزیهایی در حال انجام است تا این لطمهها جبران شود، گفت: لایحه حمایت از تولید ملی در حال تدوین نهایی است و در این لایحه به مشکلاتی که در حوزه تولید وجود دارد، توجه شده و راهکارهایی اندیشیده شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه هر چه زودتر در مجلس مصوب و اجرایی می شود، گفت: دیدگاه مجلس در مورد بودجه حمایت از تولید داخل است و تلاش این است که تدوین بودجه سال آینده مبتنی بر تولید و اشتغال باشد، زیرا مشکل کشور مشکل تولید است که این امر فرصتهای اشتغال را فراهم نمیکند که باید به این موضوع توجه شود.
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