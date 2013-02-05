افتتاح دو طرح تولید و خدماتی در سنندج/ جایگاه CNG موچش به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام دهه مبارک فجر ظهر امروز پایگاه آتش نشانی شهرداری سنندج واقع در ناحیه منفصل شهری حسن آباد افتتاح شد که به منظور احداث و تجهیز این پایگاه بیش از یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

این مرکز موجبات اشتغال پنج نفر را فراهم کرده است و در حال حاضر پنج ایستگاه و سه پایگاه آتش نشانی در شهر سنندج فعال و آماده خدمات رسانی به شهروندان است.

در همین روز شرکت تعاونی زیور آلات سنتی کردستان افتتاح شد؛ این تعاونی با هدف تولید زیور آلات سنتی بومی استان و با سرمایه گذاری اولیه یک میلیارد ریال تاسیس شده است و موجبات اشتغال مستقیم 10 نفر را فراهم کرده است.

جایگاه CNGموچش به بهره برداری رسید

همزمان ایام الله دهه مبارک فجر پنجمین جایگاه سوخت رسانی گاز در شهرستان کامیاران و در بخش موچش به بهره برداری رسید.

با حضور استاندار کردستان اولین جایگاه سوخت رسانی گاز CNGدر شهر موچش به بهره براری رسید.

این جایگاه با اعتبار 16 میلیارد ریال در شهر موچش با تعداد شش نازل سوخت رسان توسط شرکت پخش و پالایش شرکت نفت احداث شده و تحویل شهرداری موچش شد.

سومین چاه آب شرب شهر دهگلان بهره برداری شد

همزمان با دهه مبارک فجر و در راستای تامین آب میان مدت از سومین چاه آب شرب شهر دهگلان بهره برداری شد.

برای اجرا و راه اندازی این طرح از محل اعتبارات تملک دارائی ها و سرمایه ای 110 میلیون تومان هزینه شده است و این چاه قادر است 55 درصد جمعیت شهری دهگلان را از نظر تامین آب شرب پوشش دهد.

همچنین همزمان با دهه مبار ک فجر کلنگ آغاز عملیات اجرای مجمع فرهنگی و هنری دهگلان با حضور فرماندار و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان به زمین زده شد.

برای احداث این مجتمع از محل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانی در دو طبقه به مساحت دو هزار و 600 متر مربع با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال ساخته می شود.

نمایشگاه کتاب در دهگلان برپا شد

این نمایشگاه که با حضور ناشرانی از تهران و سنندج برگزار شده در هفت غرفه به مدت یک هفته آماده بازدید علاقمندان است.

در این نمایشگاه 11 هزار و 200 کتاب در چهار هزار و 150 عنوان به نمایش گذاشته شده است.

افتتاح مرغداری 12 هزار قطعه ای در سروآباد

در دهه مبارک فجر در شهرستان سروآباد و با حضور فرماندار شهرستان سروآباد، نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی و سایر روسای ادارات بیست و سومین واحد مرغداری این شهرستان افتتاح شد.

ظرفیت این واحد مرغداری 12 هزار قطعه مرغ در هر دوره پرورش بوده که میزان تولید آن در سال 90 تن گوشت مرغ آماده طبغ است.

مساحت این طرح چهار هزار متر مربع بوده و اعتباری بالغ بر 270 میلبون تومان هزینه شده که 150 میلیون آن تسهیلات بانکی و 120 میلیون تومان آن آورده مالک طرح است.

همچنین این طرح برای شش نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.